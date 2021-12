Kast se realizará examen de pelo para drogas e invita a Boric que también lo haga "para salir de dudas"

¿Qué pasó?

A pesar de que el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, demostró que no consume drogas mediante un test de orina que lo dio a conocer en el debate Anatel, su opositor, José Antonio Kast continúa con la duda de sus resultados lo invitó a que se realice un examen de pelo.

“Mi llamado a Gabriel Boric es que, así como el viernes me haré un examen de pelo, él también se lo haga para que salgamos de la duda: que no vuelva a ocurrir que, una vez más, lo pillamos mintiendo", sostuvo el candidato del Frente Social Cristiano.

"Lo que quiere la ciudadanía es saber que sus representantes son personas honestas y la ciudadanía se lo va a financiar. Nadie quiere un Presidente que no diga la verdad, y que eventualmente, quiera ocultar algo", concluyó.

Vamos a exigir test de drogas (de pelo) para todas las autoridades y candidatos a Presidente, Congreso, Gob.Regionales y Municipios. Es incompatible ser consumidor de cocaina o marihuana y dirigir o legislar en un país, gobierno regional o ciudad. La droga esta matando a Chile pic.twitter.com/32wXsAl16k — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 15, 2021

¿Boric lo realizará?

El candidato de izquierda, comentó ayer por la tarde, que no tendría problemas con realizarse una muestra de pelo para comprobar si consume drogas o no.

Hay que destacar que, un examen de pelo comprueba si efectivamente la persona consumió drogas a mediano plazo y sus resultados se demoran entre 7 a 10 días hábiles.

La invitación de Rojo Edwards

En una entrevista con Radio Cooperativa, el senador electo por el Partido Republicano, Rojo Edwards, confesó que “yo creo que no es un consumidor de drogas Gabriel Boric”.

A su vez, también lo invita a realizarse la muestra: “Yo no me he hecho el test, y estaría muy contento de hacerlo junto a Gabriel Boric el día de mañana si él está de acuerdo”, finaliza.

