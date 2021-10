Maya Fernández (PS) declara apoyo a Boric asegurando que el proyecto de Yasna Provoste no la convoca

¿Qué pasó?

La diputada Maya Fernández (PS), entregó este jueves su apoyo al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS), para las elecciones del próximo 21 de noviembre, siendo la primera descolgada del pacto "Nuevo Pacto Social" que lidera Yasna Provoste.

Cabe recordar que el candidato del Frente Amplio encabeza las preferencias presidenciales en las últimas encuestas dadas a conocer esta semana por Pulso Ciudadano, Cadem y Data influye.

¿Qué dijo Fernández?

La parlamentaria del distrito 10 se reunirió pasado el mediodía en el centro de Santiago con el abanderado para expresarle su respaldo y abordar distintas materias relacionadas a la contingencia.

Fernández se transforma de esta forma en la primera diputada del Partido Socialista en entregarle su apoyo a Boric y no a Yasna Provoste (DC), abanderada del pacto que incluye al Partido Radical, el PPD, Nuevo Trato, Partido Liberal y Ciudadanos.

Según publicó La Tercera, la nieta de Salvador Allende envió esta mañana una carta al partido en la que, además de exponer sus razones para apoyar a Boric, declara que "como militante estaré dispuesta a asumir las consecuencias".

"Después de un periodo de reflexión he decidido apoyar a Boric. Llevo tiempo cuestionando que es ser de izquierda y la importancia de la unidad de la izquierda. Tengo la mejor opinión de la candidata Yasna Provoste en lo personal pero el proyecto de centro que encabeza no me convoca respecto a las ideas y mirada país. En este sentido valoro mucho lo que está ocurriendo en la constituyente entre la coordinación de fuerzas de izquierda", expuso.

En la misiva Maya Fernández agregó, como forma de ser consecuente con su determinación, declinó matener sus aspiraciones a la reelección por el distrito 10.

“Esta reflexión la tengo hace tiempo y por esta razón bajé mi candidatura a pesar de que todos me mostraban los buenos números. Creo que no se puede ser candidato mirando para el lado. Sé que algunos tendrán diferencias conmigo y eso es muy democrático", dijo.

