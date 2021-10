Desde "nunca ha pagado un sueldo" al "me vas a juzgar después con esa vara": la entrevista de Tomás Mosciatti a Boric

Muy comentado ha sido el tenso momento vivido en en el nuevo programa de Mega "El Candidato", entre el abanderado presidencial de "Apruebo Dignidad" Gabriel Boric, y el periodista Tomás Mosciatti, entrevista realizada en el espacio denominado "Sin llorar".

Los cuestionamientos comenzaron de parte del locutor radial, quien le enrostró al diputado:"Usted nunca ha sido empleado con una larga trayectoria, nunca ha pagado un sueldo, nunca ha reunido dinero para pagar impuesto, excepto los impuestos que le proporciona su cargo como diputado, nunca ha reunido dinero para pagar una deuda. ¿Estas experiencias vitales no son fundamentales para gobernar?".

Al respecto, el candidato le respondió argumentando con lo que ha ocurrido con la administración de Sebastián Piñera, que llegó por segunda vez a La Moneda bajo el eslogan "tiempos mejores".

"Este gobierno cuando llegó nos dijo que iba a ser el gobierno de los mejores, con mas postítulos, con más experiencia, y la verdad es que los resultados que hemos visto son desastrosos. Acá no depende de la condición particular de una sola persona", sostuvo Boric.

Posteriormente, el comunicador le preguntó si conocía el nivel de ahorro del país, pero Boric dijo no tener el dato. Luego, se le consultó sobre el nivel de inversión, a lo que el diputado señaló sí tener conocimiento, aunque segundos después confesó no conocer la cifra exacta.

Desde ahí en adelante, Mosciatti comenzó a insistirle en cifras económicas, lo que despertó el malestar de su entrevistado, quien aseguró que no se le estaba dejando responder.

"Tomás, si tú me haces una pregunta, me das tiempo para responderla, y yo te escucho la pregunta y te respondo", manifestó Boric.

"¿Cuánto va a crecer la economía en su gobierno?", preguntó posteriormente Mosciatti, y debido a la respuesta de Boric, en la que no dio un número exacto, el periodista insistió en que dijera una cifra.

"No te puedo dar una cifra exacta, porque me vas a juzgar después con esa vara, y son demasiadas las circunstancias que determinan cuánto se crece o no", le respondió el candidato.

