ME-O aclara por qué postula por cuarta vez a la presidencia: "Cada una de mis campañas empujó los límites de Chile"

El abanderado presidencial del PRO, Marco Enríquez Ominami, protagonizó este jueves el primer capítulo del nuevo programa político de Mega "El Candidato", en donde, a través de cinco estaciones, entregó su visión de la actualidad del país, repasó su historia y entregó sus propuestas de Gobierno.

Una de las secciones que debió sortear ME-O fue la denominada "Sin llorar", en la cual respondió las punzantes preguntas de Tomás Mosciatti, quien, fiel a su estilo, incomodó al candidato con temas controvertidos.

¿Por qué se postula?

La primera pregunta del conductor fue directamente dirigida al porqué de su cuarta postulación a la presidencia, en circunstancias que su apoyo va en descenso.

"A veces por amor vale la pena competir, decía un cantante. Por las ideas de minorías que hoy día son de mayoría, cada una de mis campañas empujó los límites de Chile", comenzó señalando el candidato.

Tras esto, detalló que "no querían royalty, me mandaron a fumar opio, una constituyente, una reforma tributaria, educación pública gratuita, fin del cobro por aclaración en Dicom, le podría nombrar toda la noche cantidad de causas que en las campañas fuimos instalando cuando la concertación y los grandes empresarios, y usted, señor Piñera, me inventaban causas judiciales".

En esta línea, ME-O reafirmó sus aspiraciones presidenciales, señalando que "por qué no competiríamos, si el diputado Boric propuso el cuarto retiro para marzo, se opuso, se contradijo; Provoste estuvo en contra y Sichel nos acaba de mentir, y Kast que a mí me sorprende que pase piola en Chile un candidato con esas ideas al borde del fascismo, de la xenofobia, de la homofobia".

"Solo por todas esas razones vale la pena ir y expresarle al país que estoy disponible para ser Presidente de este país en unidad con Yasna, con Gabriel", agregó.

Cuarto retiro y pensiones

Posteriormente, el abanderado presidencial continuó en la línea del cuarto retiro de fondos previsionales y, en un plano general, a las pensiones.

"No se trata de mí, se trata de un pueblo que hoy día se ha empobrecido y los retiros han permitido que la economía, como medida contracíclica, han aumentado el subsidio de la demanda, lo que ha permitido que la oferta funcione", señaló.

En este sentido agregó que "técnicamente quiere decir que la economía del consumo sobrevivió más bien que mal, en un momento inédito, dramático".

En relación a su visión del sistema de pensiones que debería tener Chile, sostuvo que "mi propuesta es que el ingreso mínimo y la pensión mínima sean lo mismo, cosa que no ocurre hoy día. Que todos contribuyamos y no coticemos y que tengamos un sistema donde todo el mundo haga un esfuerzo adicional, empleador, trabajador y Estado, como lo hacen 170 países en el mundo".

