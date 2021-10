ME-O revela de qué vive, qué actividad tiene su empresa, la identidad de su socio y su actual cercanía con Pamela Jiles

Este jueves se estrenó el programa "El Candidato" de Mega, protagonizado por el representante del PRO, Marco Enríquez-Ominami, en donde abordó el contexto nacional actual, su historia política y sus propuestas para el país, en caso de ser electo como Presidente de la República.

En la sección "Malditas Redes", ME-O tuvo varios cruces interesantes con la periodista Paulina de Allende-Salazar, quien lo llevó por diferentes temáticas relacionadas con las redes sociales.

¿De qué vive ME-O?

En este contexto, el abanderado del PRO fue consultado directamente respecto a de qué vive, cuál es su actividad habitual con la que se gana la vida.

En primer lugar, Enríquez-Ominami destacó que recientemente "lancé un documental, 20 países lo compraron, acá no".

En paralelo, manifestó que "mi declaración de renta, entre mis dos empresas, me da $3.7 millones mensuales, en 2021".

Socio con Patricio Navia

Frente a esta afirmación, la profesional le consultó sobre el motivo por el cual en su declaración de patrimonio e intereses no revela la identidad de las personas o empresas a las que asesora.

Respecto a esto, ME-O aclaró que no lo hace, dado que "soy socio con Pato Navia, tendría que yo pedirle permiso, somos socios en una consultora. Son nuestros clientes, hacemos informes internacionales".

Tras esto, manifestó que "mis empresas son auditadas, responsables, vivo de mi trabajo, soy un director cuyo documental último lo compraron en Bélgica, Alemania, Suiza, Francia, Al Jazeera, todo eso no se sabe. Mi declaración de renta va a ser pública, como ningún candidato lo ha hecho, $3.7 millones".

"No siembre ninguna sospecha, vivo de mi trabajo, mi declaración de patrimonio e intereses es auditable y mis rentas son públicas. Puedo decir que a diferencia de Sichel, no soy lobbysta, hice el primer, segundo y tercer retiro, y yo no miento", cerró ME-O.

Odio y amor con Pamela Jiles

En paralelo, ME-O se refirió a los duros tuits que le dedicó la actual diputada del Partido Humanista Pamela Jiles en 2014, enrostrándole que su padre, Miguel Enríquez, no hubiese ido al lanzamiento del libro que el abanderado presidencial escribió sobre él.

Lo anterior, escribió Jiles en la ocasión, dado que "ME-O aceptó plata de los asesinos de su padre y los políticos olvidaron a su pueblo por unas monedas".

Sin embargo, posteriormente le mostraron unas publicaciones recientes entre ambos en la misma red social, en muy buen tono, donde se felicitaban mutuamente por estar a favor del cuarto retiro.

"Tengo una gran opinión de su rol en los retiros de pensiones, la felicito, creo que ha tenido más certeza que otros diputados. Me he reunido con ella varias veces últimamente, ella desde dentro del Congreso, yo desde afuera hemos apoyado como pocos los retiros... hoy día me entiendo muy bien con ella", señaló el candidato respecto a Jiles.

En cuanto al cambio en la relación, ME-O detalló que "las cicatrices, las peleas que uno ha dado le enseñan que lo que importa es sumar. Yo fui candidato de ruptura muy exitoso y no gané, y es con Pamela, y es con Ximena Rincón, es con todos y con todas".

