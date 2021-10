ME-O en el primer capítulo de "El Candidato": "No le tengo miedo a Piñera, ni a las AFP"

Marco Enríquez-Ominami fue el primer aspirante presidencial en participar en el nuevo programa político de Mega "El Candidato", en donde expresó duras críticas al Presidente Sebastián Piñera, a quien acusa de no cumplir sus promesas.

"Prometió tiempos mejores y hemos tenido los peores tiempos de los últimos 30 años, son los hechos", señaló, agregando que "vamos a mantener lo único bueno de Sebastián Piñera, que es vacunar, este hombre sabe vacunar, es un gran vacunador".

En este momento, la conductora del espacio, Soledad Onetto destacó que ME-O apuntaba hacia la cámara, y le preguntó si lo hacía "al estilo Ricardo Lagos".

"No, al estilo de que no le tengo miedo a Piñera, ni a las AFP, he pasado por un túnel de acusaciones infames. Perdí el miedo, ser valiente no es no tener miedo, tener coraje es saber domesticar el miedo, y ya no tengo miedo, no me asustan ustedes", señaló el candidato.

Resultados en anteriores elecciones

En paralelo, también se destaca el análisis realizado por ME-O respecto a sus decrecientes resultados en las elecciones en las que se ha presentado, pasando de un 20,14% en 2009 a un 10,99% en 2013 y un 5,71% en 2019.

"El 2009 competí contra Frei Ruiz Tagle y contra Piñera; el 2013, contra Michelle Bachelet, que llegó con un 80% de popularidad, y defendí la constituyente el 2013, con lo cual la elección del 2013 yo la veo como un gran resultado. Y el 2017, efectivamente nos desmayamos, fue una paliza, por eso me retiré de la política", explicó.

Cinco secciones

El programa conducido por Soledad Onetto cuenta además con la participación de Tomás Mosciatti, Paulina De Allende-Salazar, Iván Guerrero y Julieta Martínez, quienes encabezan distintos bloques.

Hágase cargo

La primera de estas secciones se denomina "Hágase cargo", la cual estuvo a cargo de Guerrero y consistió en una serie de preguntas a ME-O, por parte de ciudadanos que participaron de forma virtual.

Ahí, respondió los cuestionamientos de Manuel Santis, Wilmer Rangel y Karen Gallardo, respecto a temas relativos a las pensiones, la inflación, crisis migratoria y la situación de deportistas de alto rendimiento tras su retiro.

Malditas redes

La segunda sección estuvo a cargo de la periodista Paulina de Allende-Salazar y se denomina "Malditas redes", en donde el candidato abordó distintos y polémicos temas de su historia política relacionados con publicaciones en redes sociales.

Ahí, por ejemplo, reveló de qué vive, cuánto gana, quién es su socio, además de los cambios en la relación con la diputada Pamela Jiles.

Asimismo, también se refirió al uso del avión facilitado por la empresa brasileña OAS y su vínculo con el actual Presidente argentino Alberto Fernández.

"Sin llorar"

Inmediatamente después, el candidato pasó a una tensa entrevista con Tomás Mosciatti, en una sección denominada "sin llorar".

ME-O explicó sus motivos por los cuales postula nuevamente a la presidencia, los costos políticos que su candidatura trajo y las figuras que han ido abandonando su colectivo, el PRO, como el senador Alejandro Guillier.

"Generación Z"

La cuarta sección es "Generación Z", encabezada por la activista nacional y fundadora de la ONG Tremendas, Julieta Martínez, quien condujo el espacio a través de la tecnología de holograma, puesto que se encuentra participando de la pre COP 26, en Milán, Italia.

En ella, el abanderado presidencial abordó temas como la violencia de género, el reciclaje, además de revelar cuál es su película favorita, señalando que esta es una francesa llamada "Los 400 golpes".

"El candidato"

Finalmente, ME-O fue entrevistado por la conductora del espacio Soledad Onetto, en donde se tocaron temas como frases polémicas de su pasado y su vínculo con su padrastro, Carlos Ominami.

En paralelo, el candidato presidencial ahondó respecto a su relación con su esposa, Karen Doggenweiler, y al apoyo de su familia en sus distintas actividades y candidaturas presidenciales.

