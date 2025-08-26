Con el Superclásico como protagonista: La programación de la fecha 22 del Campeonato Nacional

26 ag. 2025 - 16:07 hrs.

¿Qué pasó?

El Torneo Nacional entra en su recta final y este fin de semana se disputará la fecha 22, en la que el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se robará todas las miradas durante la jornada de domingo en el Estadio Monumental.

Los azules vienen de vivir días de angustia tras los violentos episodios ocurridos en Avellaneda la semana pasada, lo que obligó a la suspensión de su encuentro del fin de semana ante Everton. En tanto, los albos llegan con grandes dudas tras la salida de Jorge Almirón y la dirección técnica interina de Hugo González, lo que se suma a una racha de cinco partidos sin ganar.

Los partidos destacados de la fecha

La fecha arrancará este jueves, cuando Everton reciba a Deportes La Serena en Viña del Mar. En tanto, el viernes Unión La Calera enfrentará como local a Palestino.

Ya para el sábado tendremos el duelo de Coquimbo Unido como visitante Huachipato. Los piratas son los sólidos líderes del Campeonato Nacional, por lo que una nueva victoria los dejaría a un paso del título.

Ese mismo día destaca el cotejo entre Universidad Católica y Cobresal, en el Claro Arena, en el que será el segundo partido de los cruzados en su renovado recinto.

Por su parte, el domingo resalta el Superclásico entre albos y azules, el cual se disputará a las 15:00 horas en Macul.

Revisa la programación de la fecha 22

Jueves 28 de agosto

19:00 horas, Everton vs. Deportes La Serena, estadio Sausalito.

Viernes 29 de agosto

19:00 horas, Unión La Calera vs. Palestino, estadio Nicolás Chahuán.

Sábado 30 de agosto

12:30 horas, Huachipato vs. Coquimbo Unido , estadio Huachipato-CAP.

, estadio Huachipato-CAP. 15:00 horas, O'Higgins vs. Audax Italiano , estadio El Teniente.

, estadio El Teniente. 17:30 horas, Universidad Católica vs. Cobresal , estadio Claro Arena.

, estadio Claro Arena. 20:00 horas, Deportes Iquique vs. Deportes Limache, estadio Tierra de Campeones.

Domingo 31 de agosto

15:00 horas, Colo Colo vs. Universidad de Chile , estadio Monumental.

, estadio Monumental. 18:30 horas, Ñublense vs. Unión Española, estadio Nelson Oyarzún.

