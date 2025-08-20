La promesa que hizo Claudio Aquino tras la salida de Almirón para salir del mal momento en Colo Colo

20 ag. 2025 - 18:04 hrs.

El martes se concretó la salida del director técnico de Colo Colo, Jorge Almirón. Tras la derrota por 4-1 ante Universidad Católica, fue el propio entrenador quien reveló que tanto su representante como el presidente del club, Aníbal Mosa, estaban acordando los términos de su desvinculación.

Ahora, con su salida ya sellada, el conjunto popular está mentalizado en el partido de este viernes 22 de agosto ante Palestino, a jugarse desde las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna por la fecha 21 del Campeonato Nacional.

En conversación con los medios oficiales del elenco de Macul, el volante argentino Claudio Aquino dejó en claro lo que se viene para el Cacique y prometió que harán todo para salir del mal momento.

¿Qué dijo Claudio Aquino sobre el partido de Colo Colo y Palestino?

"Hay que dar vuelta la página, tratar de renovar las energías y estar bien, tenemos empezar a sumar y a ganar. Palestino es un rival duro que juega bien al fútbol, pero con nuestras armas y nuestro juego podemos hacer un gran partido y quedarnos con los tres puntos", expresó Aquino.

Claudio Aquino / ATON

En esa misma línea, el mediocampista de 34 años remarcó que "es importante para nosotros ganar, empezar a sumar confianza y empezar a encontrarnos a nosotros mismos, porque últimamente no lo estábamos haciendo. Va a ser importante para la confianza, para sumar y afrontar lo que viene, que es muy importante".

El exhombre de Vélez Sarsfield se refirió también al apoyo de los fanáticos y aprovechó para hacerle una promesa a la parcialidad alba. "Siempre el hincha es importante. En el último partido alentaron todo el tiempo y eso es muy importante para nosotros. Quiero decirles que vamos a hacer lo mejor para sacar a Colo Colo adelante y muchas gracias por todo".

