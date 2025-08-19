Blanco y Negro acuerda la salida de Jorge Almirón de Colo Colo y determina dupla interina en su reemplazo

19 ag. 2025 - 18:24 hrs.

En el marco de una reunión extraordinaria del directorio, en la tarde de este martes Blanco y Negro, acordó la salida de Jorge Almirón como director técnico de Colo Colo, algo que ya había sido adelantado luego que los albos perdieran 4-1 ante la Universidad Católica en el estadio Monumental.

"El directorio aprobó la salida de Jorge Almirón en los términos que fueron presentados y vamos a proceder a firmar el finiquito hoy día (martes)", señaló el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

"Le damos la gracias a Jorge, a su cuerpo técnico, también a su representante, por todo lo que le entregaron a esta institución, les deseamos lo mejor", agregó.

La dupla que asumirá su reemplazo

Al ser consultado quién dirigirá el equipo tras la salida de Almirón, Mosa sostuvo que "el gerente deportivo hizo una presentación, que es la dupla de Hugo González con Lucho Pérez que se van a hacer cargo en interinato y esperamos que no más allá del partido con la Universidad de Chile. Esperamos que de aquí a esa fecha pudiéramos tener al reemplazante, y si es que se nos alarga un poco más, máximo sería por el partido que tenemos con Iquique".

En ese sentido, descartó un interinato hasta fin de año, "porque no nos olvidemos que Hugo y Lucho Pérez también están a cargo de distintas categorías, entonces nosotros no queremos tocar el tema del fútbol joven, y queremos que sea lo más acotado posible este interinato".

Respecto a si barajaron a Héctor Tapia, sostuvo que "sí fue opción, una opción muy válida, pero nosotros decidimos al final de que el trabajo que está haciendo con los juveniles no queríamos interrumpirlo, no queríamos sacarlo del foco del buen trabajo que está desarrollando".

Por otra parte, reconoció que "los rendimientos de cierta manera han estado más bajos, pero yo no le echaría la culpa a nadie. No le echaría la culpa ni a Jorge Almirón, ni a los jugadores, ni a los directivos, ni a nadie. Aquí somos todos responsables de esta situación y entre todos tenemos que sacar esta cosa adelante".

Todo sobre Colo Colo