¿El "Bichi" vuelve a Colo Colo?: Borghi se refiere a los rumores que lo vinculan a la banca del Cacique

Este martes debería oficializarse la salida de Jorge Almirón como técnico de Colo Colo, por lo que Blanco y Negro tendrá que ponerse a trabajar de lleno en la búsqueda de un nuevo entrenador.

Ya comenzó la danza de nombres para reemplazar al DT del Cacique, y uno de los posibles candidatos que ha surgido es Claudio Borghi, quien entre 2006 y 2008 tuvo un exitoso paso por el conjunto albo.

El propio "Bichi" salió a aclarar los rumores y se refirió a su posible regreso a Macul. En el programa F90 de ESPN, señaló que "no, no me han llamado de Colo Colo. Sí me llamó muchísima gente, amigos, en este tren de 'yo llevo las maletas'".

Además, bromeó con la opción de asumir el cargo junto a su compañero Marcelo Barticciotto, mencionando: "mirá si nosotros ahora, fuera de chiste, decimos 'vamos'... ¡Dejamos la 'cagá'!".

Claudio Borghi durante el partido amistoso Duelo de las Leyendas disputado en el Estadio Monumental, 7/12/2024 - ATON

¿Qué dijo Claudio Borghi sobre Colo Colo?

En cuanto al nuevo DT que debe asumir en el Cacique, Borghi sostuvo que "cualquier entrenador que venga va a decir 'encontré el plantel muy bajo anímicamente, físicamente no están para lo que yo quiero, necesito refuerzos'".

"Después te quedan cinco o seis partidos y se termina el campeonato. ¿Qué pasa si un nuevo entrenador no consigue en esos partidos restantes buenos resultados?. Jugando como lo están haciendo, no es tan fácil llegar a una copa internacional", deslizó.

El "Bichi" zanjó que no le agradaría un interinato para Colo Colo. "Dos partidos para un interino con Palestino y la U, no es algo fácil. El último interinato que hubo fue Gualberto Jara. Le pusieron como objetivo una copa internacional y el equipo peleó el descenso", cerró.

