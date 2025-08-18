¿Qué pasa con Jorge Almirón?: Se mantiene en suspenso su salida de Colo Colo y este martes podría ser clave

18 ag. 2025 - 13:18 hrs.

¿Qué pasó?

En suspenso se mantiene la salida del entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, luego que este lunes el directorio de Blanco y Negro no pudiera llegar a acuerdo. ¿La razón? La ausencia del bloque Vial, encabezado por Alfredo Stöhwing.

En declaraciones a la prensa, el presidente de ByN, Aníbal Mosa, explicó que se había citado al directorio para el martes, pero tras la derrota ante Universidad Católica se adelantó la reunión para el lunes. El objetivo era abordar la situación de Almirón y el cuerpo técnico, pero no llegaron todos.

"Ayer (domingo) le volvimos a mandar un nuevo recordatorio, para que pudieran acudir a este llamado, que era muy importante y muy urgente. Lamentablemente, se necesitaba la unanimidad de todos los integrantes, y asistimos nosotros, los directores que me acompañan, más los directores del Club Social", expuso.

"Lamentablemente, el grupo encabezado por el señor Stöhwing no dio la unanimidad para que pudiéramos sesionar y ver el acuerdo que queremos tener con Jorge Almirón", declaró Mosa, agregando que la instancia se aplazó para las 15:00 horas del martes.

No existiría acuerdo por monto ofrecido a Almirón

De acuerdo al periodista de Deportes de Meganoticias, Jade Quiñones, la falta de acuerdo radicaría en el monto ofrecido a Almirón para cesarlo de sus funciones, cercano a 1,2 millones de dólares,número que el bloque Vial considera muy alto.

Por otro lado, la práctica del equipo se corrió para la tarde de este lunes, y se espera que empiece a las 16:00 horas. Según Quiñones, estaría a cargo de Héctor Tapia, actual jefe de las divisiones menores del club.

"Tito es una de las personas indicadas, es una persona que es del club, hemos conversado con él. Pero no podemos hacer nada, mientras no se selle la situación de Jorge", señaló Mosa al ser consultado si Tapia se podría hacer cargo del equipo de manera interina.

"Jorge va a venir hoy, porque la idea es que converse y se pueda despedirse de los jugadores. Que puedan tener una charla. Queremos que esta salida sea armónica, consensuada. Jorge le entregó momentos muy hermosos a esta institución, así que merece que lo tratemos como corresponde", añadió el presidente de ByN.

