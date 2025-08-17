¿No hay vuelta atrás?: Colo Colo tendría todo listo para anunciar la salida del DT Jorge Almirón

17 ag. 2025 - 04:21 hrs.

La contundente derrota por 4-1 que sufrió Colo Colo en el clásico ante Universidad Católica trajo consigo efectos inmediatos en el Cacique, particularmente para su director técnico, Jorge Almirón, quien quedó en la cuerda floja tras la nueva caída de su equipo.

El propio entrenador reveló tras el cotejo que él y su representante, Pablo Del Río, conversaron con el presidente del club, Aníbal Mosa, para abordar una eventual salida que, si bien aún no se ha anunciado oficialmente, estaría próxima a concretarse.

Esto, luego de que el periodista César Luis Merlo asegurara que el agente del estratego le informó que ya habían alcanzado un acuerdo para la partida del argentino. "De común acuerdo con el presidente decidimos dar por terminado el proceso", le habría indicado Del Río al comunicador, sentenciando así el futuro del adiestrador del cuadro popular.

¿Qué dijo Aníbal Mosa por la eventual salida de Almirón?

Mosa, en tanto, sostuvo que "buscaremos una propuesta armoniosa para ambas partes, para que tengamos un acuerdo. Vi una disposición por buscar la salida. Él (Almirón) no está en una posición de querer perjudicar a la institución, al contrario, está abierto a que busquemos una salida consensuada".

Almirón en el partido de frente a UC / ATON

El mandamás albo puso paños fríos y agregó que "no me quiero adelantar a nada porque la verdad de las cosas es que hay varias ideas dando vueltas. De aquí a mañana (domingo) estará, ya que el día lunes el equipo tiene que volver a entrenar, preparándonos para el partido con Palestino".

Todo sobre Colo Colo