El insólito motivo por el que Colo Colo suspendió arengazo en la previa del clásico ante Universidad Católica

¿Qué pasó?

Un nuevo problema sumó Colo Colo este jueves tras la suspensión del esperado Arengazo que se iba a realizar en el Estadio Monumental de cara al clásico del sábado a las 15:00 horas frente a Universidad Católica por la fecha 20 del Torneo Nacional.

En un Centenario para el olvido en lo deportivo y dirigencial para los albos, el club decidió suspender el evento por una insólita razón relacionada con la propia hinchada del Cacique.

¿Por qué se suspendió el arengazo?

Colo Colo decidió cancelar el arengazo luego de que la Garra Blanca convocara a una actividad similar para este viernes en las afueras del recinto de Macul, por lo que llamó a no concurrir este jueves al recinto deportivo.

A pesar de eso, Carabineros informó que igualmente llegaron cerca de 350 hinchas al Monumental, quienes fueron saludados por el plantel tras el entrenamiento.

Pavez y sus críticas a la dirigencia: "Fue una descoordinación de la gente del club"

El capitán de los albos, Estaban Pavez, afirmó en conferencia de prensa que "esto fue una descoordinación de la gente del club. Supe a las 11:30 que teníamos arengazo. Hoy hubo una descoordinación del club. Llegaron 100, 200 hinchas. Hablé con mis compañeros para sacarnos fotos, había niños. Les regalamos balones. El día a día es diferente. Había 200 hinchas y quisimos ir a saludarlos, a sentir su apoyo".

Sobre su complicado momento en el conjunto adiestrado por Jorge Almirón, sostuvo: "Me toca un rol que a cualquier jugador del fútbol chileno le gustaría, ser capitán del más grande de Chile. Sabía que esto en cualquier momento podía pasar (ser suplente), el año pasado cumplí el sueño de ser campeón como capitán y ahora me toca la otra cara de la moneda".

Finalmente, también abordó las duras críticas que ha recibido por parte de los hinchas en las diferentes redes sociales: "Todos los días me entrego al 100%, mis compañeros me respetan. Ha pasado algo este año que por las redes sociales es una y en la calle es otra, en todos lados siento más cariño de la gente. Muchos saben que algunas críticas han sido injustas".

