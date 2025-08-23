Universidad Católica venció a Unión Española en su estreno en el Claro Arena: Zampedri marcó el primer gol en el nuevo estadio

23 ag. 2025 - 22:44 hrs.

Prometían una fiesta por todo lo alto y así fue. Universidad Católica le dio en el gusto a su gente y debutó en el Claro Arena con un trabajado triunfo por 2-0 sobre Unión Española, manteniéndose en la disputa por obtener un boleto a la próxima Copa Sudamericana.

Durante toda la semana los cruzados palpitaron su esperado regreso al renovado recinto ubicado en San Carlos de Apoquindo, el cual estuvo cerrado por cerca de tres años mientras se realizaban los trabajos de remodelación y se recibían los permisos correspondientes para su apertura.

En lo deportivo, el equipo de la franja venía de vencer por un contundente 4-1 a Colo Colo, resultado que le permitió instalarse en puestos de clasificación a torneos internacionales. Por el contrario, los hispanos igualaron ante el colista Deportes Iquique, estancándose en zona de descenso a cuatro puntos de la salvación.

¿Cómo fue el partido entre la UC y Unión Española en el Claro Arena?

El dueño de casa tomó las riendas del compromiso. Sin embargo, salvo por un cabezazo de Clemente Montes que se estrelló en el travesaño (11'), los estudiantiles tuvieron que esperar hasta el minuto 30 para volver a tener una situación clara de peligro. Jhojan envió un centro y en plena área ganó por aire Fernando Zampedri, quien se anotó un nuevo hito en el club: ser autor del primer gol en el renovado reducto de Las Condes.

Así lucía el Estadio Claro Arena de la Universidad Católica / Aton

Sin embargo, la alegría estuvo cerca de extinguirse. Es que en la jugada siguiente, tras sacar desde el centro del campo, el capitán rojo Pablo Aránguiz fue derribado dentro en la zona de peligro y el árbitro Rodrigo Carvajal no dudó en cobrar penal. Pero el VAR convocó al colegiado a revisar la acción en el monitor y al cabo de unos segundos, invalidó el cobro.

Los locales mantuvieron el control del pleito hacia el término del primer tiempo, aunque en el segundo lapso se dio vuelta la tortilla y el elenco de colonia comenzó a disputarle el dominio, contrarrestando el juego ofensivo de su rival e, incluso, por momentos logró instalarse en las inmediaciones del arco de Vicente Bernedo.

A pesar de este impulso que tomaron dirigidos por Miguel Ramírez, lo cierto es que el conjunto de Plaza Chacabuco debió esperar hasta los minutos finales para llegar con algo de riesgo al pórtico universitario. Así y todo, fue incapaz de penetrar en la ordenada zaga de los pupilos de Daniel Garnero y en un contragolpe mortal en los descuentos, Eduard Bello sentenció el pleito con el definitivo 2-0 (90+4').

De esta manera, el cuadro de la franja arrancó con el pie derecho su historia en el Claro Arena y se afianzó en el sexto lugar con 33 puntos. El combinado de la comuna de Independencia, en cambio, se mantuvo penúltimo con 14 unidades, cuatro por debajo de la salvación.

El próximo sábado a las 17:30 horas, Universidad Católica buscará seguir con los festejos en su nueva cancha cuando reciba a Cobresal. Por su parte, Unión Española tendrá que visitar a Ñublense desde las 18:30 horas del domingo 31.

Todo sobre Universidad Católica fútbol