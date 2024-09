Leyenda del fútbol inglés defiende con todo a Ben Brereton: "Tomó nueve penales y marcó nueve"

16 sept. 2024 - 18:01 hrs.

Ben Brereton cerró la semana de la peor forma. Es que tras ser reemplazado en el primer tiempo en la histórica derrota de la Selección Chilena ante Bolivia en Santiago por las Clasificatorias, el delantero nacional sufrió una goleada con el Southampton ante el Manchester United por la Premier League.

En la dura derrota 3-0, el atacante de La Roja tenía la chance de anotar mediante lanzamiento penal cuando el partido aún no tenía goles, pero sorpresivamente le quitaron la pelota para dársela a Cameron Archer, quien falló ante André Onana.

Alan Shearer se cuadró con Ben Brereton

La situación generó toda una polémica en Inglaterra, y uno que se sumó al debate fue la leyenda del balompié británico Alan Shearer, quien salió a defender a "Big Ben".

"Me sorprendió un poco porque Ben Brereton Díaz tomó nueve penales y marcó nueve veces. Cameron Archer no ha lanzado ningún penal, ese fue su primero y sospecho que no estará en el próximo si es que le marcan uno", expresó a Shearer BBC.

Además, el otrora artillero enfatizó que si le daban la pelota al chileno y anotaba, la historia hubiese sido diferente: "No hay duda de lo que dijo el entrenador, la actitud y la atmósfera cambiaron después del fallo, así que fue un gran momento".

