La U vence sobre la hora a Palestino en el Nacional y estira su ventaja en la punta del Torneo

15 sept. 2024 - 21:21 hrs.

¿Qué pasó?

Sufriendo hasta el final, Universidad de Chile logró superar por 1-0 a Palestino en el Estadio Nacional, consolidándose como líder exclusivo del Campeonato a falta de seis jornadas para el término.





Esta era la tercera vez que azules y árabes se veían las caras en los últimos once días, luego de la llave por la final Centro Norte de Copa Chile, donde la U se quedó con la victoria por un global de 5-1, accediendo a la siguiente fase del certamen, donde enfrentarán a Coquimbo Unido.

Primer tiempo

El inicio del encuentro fue completamente favorable para el conjunto universitario, que tras un par de avisos sin mayor riesgo, tuvo la apertura de la cuenta en los pies de Charles Aránguiz, quien sacó un buen disparo desde fuera del área que exigió una respuesta aún mejor del portero César Rigamonti (11').





Con el correr del reloj, los baisanos lograron emparejar el trámite de las acciones y alejar a los universitarios de su propio arco. Sobre el final de la fracción inicial, la visita tuvo su aproximación más clara con un tiro de Joe Abrigo al segundo poste que manoteó de buena manera Gabriel Castellón (45+2').

Segundo tiempo

Aunque el marcador no se movió en el arranque del complemento, hubo alguien con motivos para celebrar. Se trataba del propio Castellón, quien en el minuto 48 superó el récord de imbatibilidad de Sergio Vargas, convirtiéndose en el cuidavallas estudiantil con más tiempo sin recibir un gol en Primera División.



Si bien los pupilos de Gustavo Álvarez mantenían la pelota en su poder, los acercamientos al área tetracolor resultaron ser demasiado tibios, Rigamonti no estaba teniendo mayor trabajo y el joven central Iván Román tampoco sufrió en demasía para repelar a los atacantes rivales.



A pesar de las modificaciones que introdujeron desde ambas bancas, el compromiso no prendió. Y cuando parecía que la paridad era inevitable en la comuna de Ñuñoa, Matías Sepúlveda envió un centro que no alcanzó a conectar Cristian Palacios, pero sí Leandro Fernández, quien selló la victoria del local (90+1').



Con este triunfo, Universidad de Chile no solo se mantuvo a la cabeza de la tabla, sino que además estiró a siete puntos su diferencia con Colo Colo, que tiene dos partidos pendientes. Luego del receso obligado por Fiestas Patrias, el puntero del certamen recibirá a Huachipato a partir de las 20 horas del martes 24.



Por su parte, el cuadro árabe se estacionó en la séptima posición con 34 unidades y quedó al filo de perder el último cupo para copas internacionales. Un poco más temprano, el mismo martes 24, Palestino recibirá en el Municipal de La Cisterna a Deportes Iquique.

Todo sobre Universidad de Chile fútbol