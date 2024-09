Reprograman clásico de Colo Colo vs. Universidad Católica: Cae día de semana

16 sept. 2024 - 11:57 hrs.

Debido a su participación en los cuartos de final de la Copa Libertadores, y otros motivos, Colo Colo ha visto postergado algunos de sus partidos por el Campeonato Nacional 2024. De hecho, el Cacique debía abrir el pasado viernes la 24° fecha del torneo local ante Universidad Católica, pero el cotejo fue suspendido por falta de contingente policial.

Sin embargo, los duelos de los albos ya fueron reprogramados, pues este lunes la ANFP dio a conocer los días y horarios para los encuentros.

¿Cuáles son las nuevas fechas y horarios del Campeonato Nacional?

El clásico entre el elenco popular y la UC ahora se disputará el jueves 3 de octubre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Monumental.

En tanto, el cotejo de la próxima fecha 25° del torneo, a jugarse tras las Fiestas Patrias, tendrá al conjunto de Macul visitando a Unión La Calera en un mes más: el miércoles 16 de octubre.

Colo Colo también tiene pendiente el partido como visita contra Huachipato, por la 18° fecha, que se desarrollará el domingo 13 de octubre, desde las 17:30 horas en el estadio CAP Huachipato.

Esta es la reprogramación de los partidos pendientes de Colo Colo:

- 3 de octubre, Colo Colo vs. Universidad Católica, 20:00 horas, estadio Monumental (fecha 24).

- 13 de octubre, Huachipato vs. Colo Colo, 17:30 horas, estadio CAP (fecha 18).

- 16 de octubre, Unión La Calera vs. Colo Colo, 19:00 horas, estadio Nicolás Chahuán (fecha 25).

