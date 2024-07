¿Se acerca a Colo Colo?: Aseguran que Independiente redujo la clausula de salida de Mauricio Isla

23 jul. 2024 - 22:30 hrs.

¿Qué pasó?

Grandes noticias recibió este martes Colo Colo, conjunto que estaría muy cerca de abrochar la contratación del histórico lateral derecho de la Selección Chilena, Mauricio Isla.

Es que pese a los dichos emitidos por el presidente albo, Aníbal Mosa durante el fin de semana, dando a entender que la operación estaba caída, en los últimos días las relaciones se recompusieron y las conversaciones avanzaron rápidamente.

Cláusula de salida

En medio de todo esto, desde radio Cooperativa informaron que Independiente de Avellaneda, club dueño del pase del "Huaso", redujo su cláusula de salida, la cual quedó fijada en 200 mil dólares.

Eso sí, desde el citado medio, subrayaron el Rey de Copas puso como plazo fatal este jueves. Luego de eso, si el Cacique no cancela dicho monto, el zaguero chileno tendrá que volver al Rojo.

¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre Mauricio Isla?

Según palabras de Mosa tras el triunfo ante los "Hispanos", Colo Colo hizo tres ofertas y las tres fueron rechazadas. "Así que estamos viendo otras alternativas en estos momentos. La señal que da (Isla) es que no quiere venir", manifestó.

"Eso me imagino, cuando uno rechaza tres ofertas y cuando a todas las propuestas que mandamos dicen que no, es porque no le interesa", agregó el presidente de Colo Colo.

La respuesta de Mauricio Isla a Aníbal Mosa

Uno que se molestó con los dichos de Aníbal Mosa fue el propio "Huaso" Isla, quien respondió con todo al timonel de Colo Colo a través de su cuenta personal de Instagram.

"Increíble cuando quieren quedar bien, impresionante", consignó el bicampeón de América con la Selección Chilena, quien posteó en sus historias de Instagram sus dichos, acompañados de un video con las palabras del presidente de Colo Colo.

Todo sobre Colo Colo