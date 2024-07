¿Un error en la transmisión?: La insólita revisión que causó polémica en partido en Venezuela

El Torneo Clausura de Venezuela tuvo un polémico momento el lunes pasado, luego de que la señal televisiva del partido entre Academia Puerto Cabello y Portuguesa FC mostrara unas insólitas imágenes.

La situación se produjo después de que la transmisión trazara unas absurdas líneas de offside en una jugada, lo que desató reacciones en redes sociales.

Todo comenzó al minuto 67, cuando Darlon Rodríguez anotó un gol para el equipo de Academia Puerto Cabello.

El tanto del futbolista fue anulado por el juez del partido ante un fuera de juego que era inobjetable.

Las críticas no estuvieron relacionadas con este cobro, sino más bien con la transmisión del partido, que trazó unas líneas diagonales que señalaban que el jugador estaba supuestamente habilitado.

Estas líneas se volvieron virales en redes sociales, ya que incluso sobresalían del terreno de juego, algo que llamó la atención entre los fanáticos.

Si bien hubo quienes culparon al VAR, la verdad es que para este partido no se implementó, por lo que el error gráfico corrió por parte de la transmisión de la TV, consignó Infobae.

A raíz de lo anterior, el medio venezolano Meridiano destacó que "algunos especialistas de la Liga FUTVE consideran que hubo un fallo por parte del director de transmisión".

Vengo a pincharles el globo. En este partido entre Puerto Cabello y Portuguesa no hubo VAR. En Venezuela solo hay en algunos partidos por fecha. El trazado de líneas fue de la TV. Y no se rían que más de uno por acá no irónicamente piensa que se trazan así.pic.twitter.com/PYQtZ3F6fA