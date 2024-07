El parte médico de Colo Colo que revela lesión de Arturo Vidal

23 jul. 2024 - 16:56 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, Colo Colo entregó el parte médico de Arturo Vidal y confirmó que sufrió una lesión muscular en el minuto 77 del partido contra Unión Española válido por la Fecha 16 del Torneo Nacional.

La situación encendió las alarmas en el conjunto albo.

¿Qué dice el parte médico de Arturo Vidal?

El Cuerpo Médico de Colo Colo confirmó que la lesión que afecta a Vidal se trata de una "lesión muscular de triceps sural izquierdo".

Ahora realizarán un "manejo médico de la lesión" y se "iniciará su proceso de rehabilitación a la brevedad".

El cuerpo médico de los albos no específico los tiempos de recuperación de Arturo Vidal, ni cuándo volverá a pisar las canchas.

En declaraciones a ESPN, el King Arturo declaró tras realizarse los exámenes médicos: "Tengo dolor, pero es normal, vamos a ver la recuperación, ojalá sea lo más rápido posible. Esto duele, no lo había sentido, pero tengo tiempo todavía para el partido con la U y para la Libertadores, espero recuperarme lo antes posible".

Arturo Vidal / Aton

"Fue un dolor en el gemelo, algo raro que nunca había sentido, el martes veremos qué pasa. Sentí algo que no había sentido nunca, pero me recupero rápido, no hay problema. Es algo muscular", detalló.

¿Cuándo podría volver Arturo Vidal?

El regreso de Vidal a las canchas es incierto debido a que el parte médico no incluye una fecha estimada de su total recuperación.

Sin embargo, todo apunta a que estaría de vuelta para los octavos de final de la Copa Libertadores ante Junior de Barranquilla, cotejo que se disputará el próximo 13 de agosto. Sin embargo, podría perderse el importante Superclásico ante la Universidad de Chile que se disputa el día 10 del mismo mes, según consigna Cooperativa Deportes.

