"Más respeto": Mauricio Isla respondió con todo a Aníbal Mosa por supuesta negativa de llegar a Colo Colo

22 jul. 2024 - 10:29 hrs.

Colo Colo tuvo un feliz regreso al Campeonato Nacional tras vencer por 2 a 1 a Unión Española en el Estadio Monumental con un agónico gol en el último minuto de Cristián Zavala.

Sin embargo, las polémicas regresaron a Macul tras las declaraciones del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien aseguró que el lateral chileno Mauricio Isla, quien es sondeado por los albos desde hace un tiempo, no quiere irse a Colo Colo.

¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre Mauricio Isla?

Según palabras de Mosa tras el triunfo ante los "Hispanos", Colo Colo hizo tres ofertas y las tres fueron rechazadas. "Así que estamos viendo otras alternativas en estos momentos. La señal que da (Isla) es que no quiere venir", manifestó.

Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo / Aton

"Eso me imagino, cuando uno rechaza tres ofertas y cuando a todas las propuestas que mandamos dicen que no, es porque no le interesa", agregó el presidente de Colo Colo.

La respuesta de Mauricio Isla a Aníbal Mosa

Uno que se molestó con los dichos de Aníbal Mosa fue el propio "Huaso" Isla, quien respondió con todo al timonel de Colo Colo a través de su cuenta personal de Instagram.

Respuesta de Mauricio Isla a Aníbal Mosa / Instagram

"Increíble cuando quieren quedar bien, impresionante", consignó el bicampeón de América con la Selección Chilena, quien posteó en sus historias de Instagram sus dichos, acompañados de un video con las palabras del presidente de Colo Colo.

A pesar de que Aníbal Mosa no dio detalles sobre las cifras que se le ofrecieron al exjugador de Universidad Católica, este se refirió a los rumores de las ofertas monetarias.

"Primero que pedí 70 millones, segundo que pedí 60 millones, tercero que pedí 50 millones. Y ahora que no quiero ir jajajaja, más respeto", escribió Isla.

Finalmente, el "Huaso" envió un mensaje con el que demostró su molestia por las declaraciones de Mosa. "Milagro que juego al fútbol para los hinchas y para la familia… no para los dirigentes".

Durante el receso en que se disputó la Copa América, Colo Colo solamente concretó la llegada del delantero argentino Javier Correa, que fue una de las tres peticiones del entrenador albo Jorge Almirón. Tras este imprevisto, pareciera que el elenco de Pedrero complica la llegada de refuerzos ante el pronto cierre del mercado de fichajes, periodo que culmina el próximo jueves 8 de agosto.

