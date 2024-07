Revista inglesa pone a Colo Colo entre los 15 equipos más grandes de Sudamérica

19 jul. 2024 - 18:26 hrs.

Colo Colo está enfocado en el segundo semestre, ya que le toca un gran desafío al disputar los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Junior de Barranquilla.

El Cacique, al mismo tiempo, busca refuerzos de cara a las próximos semanas, teniendo en cuenta que sigue con aspiraciones en el Torneo Nacional y la Copa Chile.

Colo Colo entre los más grandes de Sudamérica, según revista inglesa

Los albos son solo son conocidos en el continente, sino también en varias partes del mundo. Lo anterior quedó demostrado luego de que una revista inglesa colocara al equipo chileno entre los clubes más grandes de Sudamérica.

Se trata de la revista inglesa Four Four Two, que armó un listado que incluyó a los de Macul, aunque fuera del top ten.

Colo Colo aparece en el puesto número 14 del ranking con la siguiente descripción: "El Club Social y Deportivo fue fundado en 1925 y es el equipo más grande y exitoso de Chile, con más de 30 campeonatos".

Los dirigidos por Jorge Almirón retomarán su carrera en el Torneo Nacional el próximo domingo 21 de julio, cuando enfrenten a Unión Española en el Estadio Monumental.

¿Qué equipos lideran el listado?

El equipo que lidera el listado elaborado por la revista es Boca Juniors de Argentina, seguido por River Plate, del mismo país, y Flamengo de Brasil.

En cuanto al resto de los clubes nacionales, Universidad de Chile se encuentra en el lugar número 32: "Es el segundo equipo más exitoso del país después de Colo Colo y uno de los más populares también", indicó el medio.

