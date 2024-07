17 jul. 2024 - 16:56 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los grandes rumores de este mercado de invierno en el fútbol chileno ha sido la posible llegada de Mauricio Isla a Colo Colo. Por ahora, el histórico lateral de la Selección Chilena está cerca de los albos, pero aún se encuentra en negociaciones.

De todas maneras, Arturo Vidal se refirió a la opción de que el "Huaso" llegue al Cacique y, como era de esperar, aprobó la llegada de quien fue su compañero en La Roja por largos años.

El King habló con los medios de comunicación en la previa del viaje de Colo Colo para enfrentar a Deportes Puerto Montt este miércoles a las 20:00 horas en un compromiso amistoso, y aprovechó de alabar al actual jugador de Independiente.

Vidal e Isla compartieron por largos años en la selección / Photosports

¿Qué dijo Arturo Vidal por la posible llegada de Isla a Colo Colo?

En el Aeropuerto de Santiago, Arturo Vidal dialogó con la prensa y manifestó sus deseos de que Mauricio Isla arribe a Colo Colo tras asegurar que sería un gran valor para el plantel.

"Si se da lo de Mauricio Isla sería espectacular, pero el equipo está bien. Claramente si llega el Huaso entregaría experiencia y jerarquía, pero si no llega, el equipo está súper fuerte. Nuestro problema en el primer semestre era el gol y con la llegada de Correa estamos bien", aseguró el volante del Cacique.

Vidal e Isla en La Roja

De todas maneras fue enfático en aclarar que tienen un buen plantel y que no es urgente la llegada de refuerzos, aunque aseguró que "si el entrenador lo necesita, seguramente llegará".

“No estamos preocupados de los refuerzos, llegó un delantero de primer nivel (Javier Correa) que eso nos deja muy tranquilos. Era lo que todo el mundo quería. Ya los demás refuerzos, un lateral o un central, no son tan importantes como un delantero”, confesó.

Vidal descartó conversaciones con Isla

Pese a mostrar sus deseos de la llegada de Isla, el Rey Arturo fue enfático en aclarar que no había conversado con el lateral, ni tampoco con Matías Catalán, otro de los nombres que ha sonado para llegar a los albos.

"No he hablado con Isla, no he hablado con (Matías) Catalán, con nadie. He hablado solo con mis compañeros, que nos vemos todos los días”, puntualizó el mediocampista.