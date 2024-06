Aprender de Vidal, confiar en Alexis y enfrentar a Canadá con intensidad: El análisis de Echeverría en la Copa América

27 jun. 2024 - 15:40 hrs.

Durante esta jornada, el mediocampista de la Selección Chilena Rodrigo Echeverría se pronunció en una rueda de prensa sobre el crucial encuentro contra Canadá, correspondiente a la tercera fecha del Grupo A de la Copa América.

Si bien abordó diferentes temas, lo que más llamó la atención fue que Echeverría se refirió a la posibilidad de ocupar como titular el lugar que históricamente perteneció a Arturo Vidal, además de referirse a su compañero Alexis Sánchez y analizar el partido próximo.

¿Echeverría ocupará el lugar de Vidal?

"Me lo tomo con calma, uno se va preparando día a día para que este momento te pille de mejor forma, de tratar de hacerlo bien cuando toque y ser un aporte para el equipo", manifestó.

Además de eso, con bastante humildad, el jugador señaló: "No sé si me comparo con Arturo, le ha entregado mucho a la Selección, es uno de los que más ha ganado con la Selección, no sé si me puedo comparar con él, pero sí puedo aprender de él, de todo lo que hizo, y me toca seguir ese camino, siempre se puede aprender algo y esa es mi labor"

Espaldarazo a Alexis Sánchez

Rodrigo Echeverría no solo elogió a Arturo Vidal, sino que también habló muy bien del "Niño Maravilla", uno de los pocos que continúa en la La Roja de la 'Generación Dorada' y que está en duda para el partido frente a Canadá.

"Todos sabemos lo que ha entregado Alexis durante todo este tiempo a la Selección, la calidad que tiene, su carrera exitosa, y estando en la cancha te entrega mucho, libera espacios, sabemos que en cualquier momento te entrega una pelota que te puede dejar mano a mano con el arquero", comentó.

"Confiamos mucho en él, tiene muchas capacidades, por algo ha hecho la trayectoria que tiene, y después las decisiones técnicas son del profe (Ricardo Gareca), no podría opinar más", añadió.

El análisis a Canadá

Es un hecho que si Chile quiere avanzar a cuartos de final de la Copa América, debe ganar el partido de este sábado 29 de junio frente a Canadá. Ahí radica lo crucial del encuentro. Es por esto que al ser consultado sobre el rival, Echeverría realizó un exhaustivo análisis.

Sobre el equipo canadiense dijo: "Es súper intenso con jugadores muy rápidos, pero se les puede hacer daño presionándolos, recuperando los balones y salir rápidamente en esa transición, vamos a seguir analizándolo de la mejor manera; cada partido es distinto, tiene sus momentos y esperamos quedarnos con la victoria, que es lo que vamos a salir a buscar".

