Vidal tras ajustada caída de Colo Colo ante Fluminense: "Este equipo va a dar mucho que hablar en Sudamérica"

10 abr. 2024 - 05:47 hrs.

¿Qué pasó?

A pesar de librar una dura batalla, Colo Colo pudo en su visita al Estadio Maracaná y perdió por un cerrado 2-1 ante el campeón Fluminense por la segunda fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores.



Aunque el resultado no fue el esperado, en el Cacique mostraron cierto grado de conformidad con el nivel exhibido esta noche ante el cuadro carioca, lo cual dejó buenas sensaciones de cara a los próximos encuentros.

¿Qué dijo Vidal?

Así lo hizo saber el mediocampista Arturo Vidal, quien tras el compromiso remarcó que "jugamos contra el campeón de la última Libertadores, un equipo que se hace muy fuerte de local, sacar un buen resultado aquí es muy difícil".





"Nos vamos no tan contentos, porque merecíamos un poco más, pero nos va a servir para lo que viene. Es el segundo partido de la Copa, esperamos el próximo partido sacar los tres puntos y meternos arriba", complementó el "King".

“Este equipo va a dar mucho que hablar”

En la misma línea, el volante aseguró que "me voy contento porque el equipo tiene mucha personalidad y este equipo va a dar mucho que hablar en Sudamérica. Nos podemos parar de igual a igual con cualquier rival. Volver acá al Maracaná es lindo, pero más aún venir con Colo Colo y ver que nos podemos parar así ante cualquier rival, me deja muy feliz".



Con respecto a su propio rendimiento, el oriundo de San Joaquín sostuvo que "partido que pase me voy a sentir mejor, lo dije con Cerro, no jugué tan bien, pero terminé sin ningún dolor. Corrí mucho, cada vez me voy sintiendo mejor, este partido lo jugué más cerca del nivel que estoy acostumbrado, ya en el tercer partido espero estar mejor y en el cuarto ya ser el Arturo Vidal que todos conocen".

Sigue la transmisión de Meganoticias Ahora

Todo sobre Colo Colo