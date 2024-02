Arturo Vidal: "Nos tenemos que matar si no vamos al Mundial con todas las opciones que hay"

08 feb. 2024 - 11:12 hrs.

Después de 17 años en el extranjero, Arturo Vidal regresó a Chile como flamante fichaje de Colo Colo, cuadro en el que se formó. Pero el retorno del "King" al Cacique no fue fácil, pues se concretó tras varios días de negociaciones, e incluso fue opción en Boca Juniors y América de Cali.

El propio volante nacional se refirió al tema, al expresar a DSports: "Hablé con Riquelme muchas veces. Estuve cerca de Boca, pero mi objetivo era volver a Colo Colo. Estaba libre, podía decidir tranquilamente. Después se metió América de Cali y me encantó la forma en que hablaron conmigo, también el cariño que recibí de la gente en tan poco tiempo. Se prendieron y fueron para adelante como locos, como me gusta, porque yo soy así. Eso me dejó muy prendido, no lo puedo negar. Creo que mi decisión hubiese sido América en caso de no existir Colo Colo".

Además, se refirió a su técnico en el cuadro albo, Jorge Almirón, y a Ricardo Gareca, flamante entrenador de la Roja. Sobre el ex adiestrador de Boca, sostuvo que "tiene mucha ambición, igual que yo. Cree mucho en este proyecto, estuvo con los jóvenes en Uruguay y vio que hay mucho talento para trabajar. Su forma de pensar y de ver el fútbol me gustan, somos muy parecidos, así que eso me encantó".

En tanto, sobre el "Tigre", recalcó: "Sé que le fue muy bien en Perú. Sacó muchos jugadores al extranjero, es un muy buen entrenador. Le tengo mucha fe y si se confió en él, todo el mundo debe hacerlo y unirnos. Se vienen cosas importantes como la Copa América y las Eliminatorias. Tenemos que ir al Mundial como sea. Nos tenemos que matar si no vamos al Mundial con todas las opciones que hay".

Por último, Vidal comentó el nivel del fútbol nacional: "Ahora lo voy a ver diferente. Cuando uno está afuera ve que el fútbol chileno ha decaído mucho, lo mismo estas cosas, cuando se para el fútbol, cuando se juega poco, cuando salen pocos jugadores al extranjero, se ve que el nivel ha bajado en las competencias internacionales. Todo esas cosas dejan tristeza, ojalá empiece a mejorar, los estadios empiecen a llenarse, la gente que vuelva a los estadios.Empezar a sacar camadas de abajo que hay mucho talento acá".

