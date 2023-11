Delantero Damián Pizarro es liberado de la Selección Chilena por lesión y no estará ante Ecuador

17 nov. 2023 - 13:08 hrs.

Las malas noticias no paran para la Selección Chilena, tras el pobre empate del jueves ante Paraguay, que significó la renuncia del DT Eduardo Berizzo, ahora se confirmó que el delantero Damián Pizarro sufrió una lesión en el hombro izquierdo que lo obligó a dejar la concentración.

"El Cuerpo Médico de la Selección Chilena liberó al jugador Damián Pizarro de la convocatoria de la fecha FIFA de noviembre, por presentar esguince acromioclavicular izquierdo, cuyo tiempo de recuperación supera el plazo de esta convocatoria", dice el parte médico.

Aton

La salida de Berizzo y la llegada de Córdova

Luego del empate 0-0 ante Paraguay en el Estadio Monumental por las Eliminatorias Sudamericana, el argentino Eduardo Berizzo presentó su renuncia al cargo de director técnico de la Selección Chilena.

El exDT dijo que "estos resultados no han sido los esperados". Al respecto, agregó que "he manifestado mi deseo de dejar el cargo y es digno reconocer cuando las cosas no funcionan".

Fue así como durante la mañana de este viernes, la ANFP confirmó que Nicolás Córdova se hará cargo de la Selección Chilena de manera interina.

"La Federación de Fútbol de Chile informa que el jefe técnico de Selecciones Juveniles, Nicolás Córdova San Cristóbal, se hará cargo, de forma interina, de la Selección Chilena para el partido entre Ecuador y Chile, el martes 21 de noviembre", indicó en un comunicado.

De esta manera, Córdova llegó temprano por la mañana al Complejo Juan Pinto Durán para comandar los entrenamientos de la Roja de cara al durísimo partido ante Ecuador en Quito.

