Martina Weil detalla lesión por la que deberá ser operada: "Me ha estado molestando todo el año"

14 nov. 2023 - 16:30 hrs.

Se supone que Martina Weil sería operada de su rodilla este lunes 13 de noviembre. De hecho, por esa razón fue que la atleta chilena, que obtuvo oro en la carrera de 400 metros en los Juegos Panamericanos, regaló su entrada para uno de los conciertos de Taylor Swift en Argentina.

"Yo vuelvo a Chile mañana (sábado 11), así que no voy a poder ir, y no puedo cambiar el viaje porque me opero la rodilla el lunes. ¿Alguien va a seguir en Argentina el domingo y quiere mi entrada?", preguntó la deportista, a propósito de la reprogramación de un recital de la cantante por lluvia y razones de seguridad.

Sin embargo, la mencionada operación nunca se llevó a cabo, por factores que la propia medallista dio a conocer a través de sus redes sociales.

¿Por qué no se operó en la fecha original?

Este lunes, en una historia de Instagram, la velocista primero agradeció las muestras de cariño y preocupación que ha recibido de parte de sus seguidores tras mencionar que sería sometida a una intervención quirúrgica.

Martina Weil tras ganar el oro en la carrera de los 400 metros en los Juegos Panamericanos (AFP)

Luego, contó que "me hice una resonancia ayer (domingo 12) y mi doctor decidió que tengamos una reunión mañana (martes 14) con otro doctor para tener una segunda opinión. No es una lesión común y no está tan claro qué es lo que hay que hacer".

"En teoría, tendría la reunión y (entraría a) pabellón el miércoles (15 de noviembre). Así que muchas gracias a la gente que me ha escrito para desearme éxito en la cirugía. No es hoy, pero me voy a llevar todos sus mensajitos para el miércoles", agregó.

La dolencia por la que será intervenida

Con respecto a la razón de su intervención, Martina reveló que "tengo un quiste en la rodilla que se llama (clínicamente) 'quiste de Baker'".

"Me genera presión en los tendones y me ha estado molestando harto todo el año. Así que la idea es sacarlo y solucionarlo, porque me está doliendo caleta", concluyó.

Según el sitio especializado en salud, Mayo Clinic, el también conocido como "quiste poplíteo" es "un bulto lleno de líquido detrás de la rodilla que causa una protuberancia y una sensación de tirantez".

Tal como le sucede a Weil, este quiste en ocasiones causa un dolor que "empeora al estar en actividad o si se endurece o flexiona la rodilla por completo".

Generalmente, esta complejidad médica "es el resultado de un problema en la articulación de la rodilla, como artritis o la ruptura de un cartílago. Estas dos afecciones provocan que la rodilla produzca demasiado líquido", agrega la mencionada plataforma.

