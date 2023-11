"Para que alguien más lo pueda disfrutar": Martina Weil regala su entrada a Taylor Swift tras postergación de concierto

11 nov. 2023 - 08:24 hrs.

La artista estadounidense Taylor Swift se encuentra realizando su gira internacional "The Eras Tour" y, a pesar de que Chile quedó fuera del listado de países que visitará, muchos fanáticos y fanáticas, viajaron a Argentina para ver a la cantante.

Entre las personas que viajaron, está la atleta nacional Martina Weil, quien llegó a Buenos Aires el pasado miércoles para disfrutar de dos de los tres recitales que entregará la cantante.

¿Por qué se reprogramó el concierto de Taylor Swift en Argentina?

Sin embargo, por motivos del clima al otro lado de la cordillera, la artista reprogramó su segundo show que se iba a realizar este viernes, ahora será el domingo 12.

"Me encanta un espectáculo bajo la lluvia, pero nunca voy a poner en peligro a mis fans ni a mis compañeros artistas y equipo", dijo Swift en redes sociales.

"Hemos reprogramado el espectáculo de esta noche en Buenos Aires para el domingo debido a que el clima es tan caótico que sería inseguro intentar realizar este concierto", agregó.

La corredora, que estuvo envuelta en una polémica tras el término de los Juegos Panamericanos, quiso despejarse de todo lo que ocurrió y escuchar y ver en vivo a su artista favorita.

¿Por qué Martina Weil regala su entrada al concierto de Taylor Swift?

La medallista panamericana estuvo en el Estadio Monumental de River Plate la noche del jueves en el primer show de Taylor Swift. La atleta participaría también del evento de este viernes, pero a través de su cuenta de Instagram, contó que no puede quedarse en el país trasandino hasta el domingo.

"Yo vuelvo a Chile mañana (sábado), así que no voy a poder ir, y no puedo cambiar el viaje porque me opero la rodilla el lunes. ¿Alguien va a seguir en Argentina el domingo y quiere mi entrada?", preguntó la deportista en sus historias de Instagram.

Como mucha gente le respondió, Weil decidió hacer una especie de sorteo en el que invitó a sus seguidores a comentar en qué Era (época de la carrera de Taylor Swift, representada por sus álbumes) se encuentran actualmente y su canción favorita de la intérprete.

Martina Weil en el concierto de Taylor Swift en Argentina

"Para que alguien más lo pueda disfrutar tanto como yo"

"El concierto de ayer estuvo increíble, pero no me puedo quedar en Argentina hasta el domingo, así que decidí que voy a regalar mi entrada para que alguien más lo pueda disfrutar tanto como yo", dijo en una publicación.

La corredora de 24 años ofrece una entrada en campo delantero izquierdo, que corresponde al paquete VIP. Durante este sábado anunciará a el o la ganadora de la entrada.

