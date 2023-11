Martina Weil rompe el silencio sobre polémica en atletismo: "No tengo más que pedir perdón"

08 nov. 2023 - 11:05 hrs.

¿Qué pasó?

La medallista chilena Martina Weil se refirió a la polémica que se produjo en el equipo chileno de atletismo femenino en los Juegos Panamericanos 2023.

Lo anterior, luego de que las atletas Berdine Castillo y Poulette Cardoch denunciaran haber sido sacadas a último minuto del equipo titular de la competencia 4x400 del pasado sábado, para ser reemplazadas por dos atletas suplentes.

Quienes también formaban parte del cuarteto titular eran la ganadora del oro en los 400 metros de los Juegos Panamericanos, Martina Weil, y Stephanie Saavedra.

Martina Weil durante el relevo 4x400 en los Juegos Panamericanos (Aton)

¿Qué dijo Martina Weil sobre la polémica?

Martina Weil sinceró que se encuentra "demasiado triste" luego de lo ocurrido el fin de semana pasado, todo esto a través de una publicación en redes sociales.

"Leyendo las declaraciones, los mensajes que me están llegando sobre la situación 4x400, la verdad no tengo más que pedir perdón de que mis compañeras de equipo se hayan sentido así, de que realmente estén haciendo estas acusaciones, de que sientan que el proceso haya sido poco transparente", comenzó diciendo en un video publicado por Instagram.

La decisión de sacar a último minuto a Castillo y Cardoch del equipo titular "es una decisión técnica que no depende de las atletas, que viene de arriba. Nos hicieron firmar un documento donde no podíamos criticar las decisiones de la Federación", sinceró.

Sobre lo que sucedido el 4 de noviembre, la ganadora del oro Panamericano señaló que "fue la peor experiencia que he tenido en mi vida en una competencia. En un momento dije 'me cagaron los Panamericanos'. Y pensaba 'no puedo creer que mis primeros juegos en Chile van a terminar así'".

Berdine Castillo, Rocío Muñoz, Martina Weil, y Poulette Cardoch (Archivo 2022 / @fotografiadeportiva)

Cuando se realizó el anuncio del equipo oficial, del cual se excluía a dos de las atletas con mejores marcas del ranking, "la cosa como que se empieza a descontrolar, quedamos todas un poco el shock con la cantidad de gente externa que empezó a llegar a la pista, y empezaron como a pelear", agregó.

Weil contó que a la pista "llegaron dirigentes de la Federación, entrenadores, atletas y me acerqué al jefe técnico de la Federación y le dije que por favor se fueran a pelear a otro lado. Le dije 'ustedes se supone que son adultos responsables, por favor váyanse a pelear a otro lado porque están matando a mis niñas'".

Martina Weil y las acusaciones contra su madre, Ximena Restrepo

Durante su reciente denuncia, la atleta Berdine Castillo dijo haber sido víctima de "racismo" y "discriminación" e incluso lanzó dardos contra Ximena Restrepo, madre de Weil, a quien acusó de gritar e insultar a técnicos de la federación chilena.

Martina Weil contó que durante la discusión "llegó mi mamá, en su función de mi entrenadora, me vio mal, con los ojos hinchados, lágrimas y le cuento un poco de lo que estaba pasando, que estaban peleando los entrenadores. Me dice 'tú no te preocupes, sigue calentando' y me desenchufé de la situación".

Sobre la acusación contra su madre, aseguró que "aunque yo no haya escuchado realmente lo que dijo mi mamá, porque no lo escuché, me vio llorando y diciéndole 'mis Juegos Panamericanos se acabaron' y fueron lo peor del mundo".

"Ella nos quiere mucho, ha viajado con nosotras, fue encargada del relevo, entonces vernos a todas en ese estado, yo creo que fue muy duro para ella también".

"Perdón por no haber sido mejor capitana"

Finalmente, la atleta le pidió perdón a sus compañeras por no haber sido mejor capitana de equipo.

Aunque reconoce haber felicitado a Berdine Castillo por sus 800 metros "ahora mirando para atrás, efectivamente puede que no haya sido suficiente, y me siento súper mal y le pido perdón por no haberla sostenido más, pero yo también lo estaba pasando pésimo", comentó.

"Lo pasamos todas muy mal, fue una situación súper desagradable, súper penca, que los Juegos Panamericanos hayan terminado de esa manera", añadió.

"A la Poulette y a la Berdine, perdón, perdón por no haber sido mejor capitana de equipo, perdón por no haber lidiado con la situación de la mejor manera. Nunca fue mi intención que se sintieran así", sinceró Weil.

La atleta concluyó diciendo que "si no salí a defenderlas más temprano fue porque en verdad no entendía lo que estaba pasando. Fue súper duro para todas... Ustedes son parte de mi equipo, he corrido con ustedes un millón de veces y las conozco y las aprecio mucho".

