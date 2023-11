"Llegó gritando, insultándome": Acusan a Ximena Restrepo de "garabatear" e intentar influir en decisión técnica

09 nov. 2023 - 10:05 hrs.

Siguen los coletazos luego de la polémica que envolvió al equipo chileno femenino de la competencia posta 4x400, en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El entrenador de ese equipo es acusado de haber alineado, de manera arbitraria, a las suplentes en desmedro de Poulette Cardoch y Berdine Castillo, quienes iban a ser parte del equipo que iba a representar a Chile en primera instancia.

En concreto a Marcelo Gajardo, el entrenador cuestionado, se le acusa haber pasado por alto los criterios de selección que estaban establecidos por las marcas que registró cada atleta en la antesala del evento deportivo.

Si bien fue Poulette Cardoch quien dio a conocer la situación en primer lugar, horas más tarde, Castillo se sumó a los alegatos de su compañera y sumó nuevos antecedentes, asegurando haber sido víctima de racismo.

Además, mencionó presiones por parte de Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics y madre de Martina Weil, otra de las deportistas del equipo, quien sí participó de la competencia, para ceder su puesto en la prueba.

Nuevos testimonios complican a Restrepo

Marcelo Gajardo salió a responder las críticas que caían en su persona. En una entrevista con Deportes 13, el aludido se tomó distancia de aquellas versiones que remarcaban que la polémica decisión adoptada respondía a presiones por parte de Restrepo.

"Hay comentarios de que yo me deje influenciar por Ximena (Restepo), pero la decisión la tomé yo solo. Lo mismo ocurre con la mamá de Fernanda Mackenna (una de las atletas suplentes que pudo competir tras la modificación), vicepresidente del Comité Olímpico. Nada de eso. Por mis hijas que la decisión la tomé 100% por el equipo", se defendió.

Sin embargo, Juan Pablo Raveau, jefe del área de velocidad de la federación y técnico de Cardoch, entregó su versión de lo ocurrido, donde sustenta la tesis de que Restrepo incidió en la determinación de Gajardo.

Nuevas acusaciones contra Ximena Restrepo

En conversación con El Mercurio, Raveau dice que "a Marcelo Gajardo le informé el 26, día que entraron a la Villa Olímpica, quienes eran las titulares. Y ya entonces me planteó la idea de sacar a Berdine y poner a Mackenna. Le dije que eso no puede ser, que por marcas no tiene justificación si la Fernanda nunca bajó de 55. No quería entender, pero al final aceptó. Pero a última hora, el día de la prueba, hizo el cambio. Todos ellos sabían, menos Poulette y Berdine. Violeta y Fernanda anunciaron dos días antes a sus amigas que iban a correr. Marcelo Gajardo actuó de una forma cobarde", dice.

Al lanzar su teoría sobre el porqué del actuar de Gajardo, el técnico de Cardoch sostiene que "recibió presión o influencia, se dejó influenciar por la mamá de Fernanda, seguramente porque tiene un cargo alto".

A propósito de la presencia de Restrepo en el lío, Raveau asegura que ella "llegó gritando, insultándome, me garabateó. A los garabatos no le doy tanta importancia, pero sí a tratar de meterse, de influir en una decisión técnica. '¡Estás haciendo todo mal! ¡Lo han hecho todo mal!', me decía. Nunca la insulté, solo le dije que las niñas se habían ganado su derecho en la cancha, y si hice algo mal, fue poner como entrenador a alguien (Gajardo) que no tuvo el carácter para no dejarse influenciar".

"Personas que estaban ahí me decían 'oye, pero te insultó'. Yo habré escuchado un huevón, cosas con acento colombiano, pero más grave, creo yo fue su intento de ocupar su posición de poder para influir en decisión técnica", agregó.

"Clasismo existe desde siempre"

Respecto a las acusaciones discriminatorias de las que Castillo afirma haber sido víctima, Raveau dice que "clasismo existe desde siempre, por el colegio en que iban, eso pasa siempre. Y racismo, alguien me comentó que escuchó algo así como 'esta negra...'".

De todas maneras, al no haberlo escuchado por su cuenta, Raveau no tiene certezas de si fue Restrepo quien lanzó los epítetos.

"Son lo más malo que nos ha pasado"

Por otro lado, Felipe de la Fuente, jefe de la unidad técnica de la federación, también dice haber tenido un cruce con Restrepo. "Ella pensaba que Berdine no estaba capacitada para poder comer la 4x400 después de hacerlo en las 800. Fue una discusión bastante acalorada. Ella efectivamente me levantó la voz, pero no me insultó, no me dijo garabatos. Yo le dije que por favor se relajara un poco. Ella se enojó, me dijo que 'son lo más malo que nos ha pasado', lo están haciendo todo mal".

Ahora, se espera que la denuncia realizada por las deportistas sea formalizada por la Comisión de Atletas ante la federación. Posteriormente, debería ser derivada a la comisión de Ética y a la oficina del Respeto por el Deporte.

