"La decisión la tomé yo solo": La defensa del entrenador Marcelo Gajardo por acusaciones en prueba de atletismo

A pesar de que ya hace algunos días se dieron por finalizados los Juegos Panamericanos Santiago 2023, las polémicas han empezado a surgir desde el atletismo. Esto porque las competidoras Poulette Cardoch y Berdine Castillo acusaron haber sido sacadas de manera arbitraria de la prueba de posta 4x400 para ser reemplazadas por otras de sus compañeras, que eran suplentes.

Fue Cardoch quien se quejó en primera instancia en contra del entrenador Marcelo Gajardo, acusando que este habría pasado por alto criterios de selección y realizar modificaciones de último minuto que afectó el desempeño de las atletas en la competencia.

Tras las acusaciones de Cardoch, Castillo hizo lo propio, entregando antecedentes sobre supuestos actos de racismo y discriminación perpetrados por Ximena Restrepo, madre de la atleta y medallista de oro, Martina Weil.

Marcelo Gajardo se defiende

A tan solo horas de conocerse la denuncia de Cardoch, Marcelo Gajardo, objeto de los dardos, se defendió de las acusaciones hechas en su contra.

En entrevista con un programa de Canal 13, Gajardo acotó que está siendo víctima de hostigamiento en redes sociales y que "conversé unas semanas antes cuando recién me pude juntar con ellas. Les dije que la decisión sobre quién iba a correr, y el orden en que lo harían, no la iba a tomar todavía porque sería irresponsable".

"Le digo 'si tu Martina (Weil) tienes final de 400, la posta 4x100; tú Berdine tienes series de 800 metros y final una hora antes del relevo; tú Violeta (Arnaiz) tienes 400 metros con vallas y tú Poulette (Cardoch) el 4x400 mixtos, vamos a esperar que avance el campeonato y según eso les voy a decir el día anterior quienes corren y en orden que lo harán'. Todas las chicas lo tuvieron claro", afirmó.

En cuanto a la polémica decisión de excluir a Cardoch y Castillo para alinear a las suplentes Violeta Arnariz y Fernanda Mackenna, el entrenador apuntó a lo deportivo, basándose en las últimas presentaciones de cada una.

"El día en que corre la Berdine la serie de los 800, que no corrió muy bien y clasificó octava sin verse bien, ahí les mandé un mensaje para decirle que mañana a las 18:00 horas iba a decirles el orden y quiénes son las que iban a correr. Yo había visto correr a Poulette el relevo mixto e iba lanzada, en 56.50 segundos. Hace un par de semanas había corrido en 57 segundos. Antes lo hizo en 55 segundos, pero ahora estaba haciéndolo en dos segundos más lenta. No la veía en un buen momento", dijo.

En contraparte aseguró que "la semana pasada estuve en Colombia con Violeta y ella hizo la segunda mejor marca de Chile en los 400 metros con valla (58 segundos). Eso son cuatro segundos de diferencia con los 400 planos. Entonces, tenía certeza de que estaba corriendo en 54 o 55 segundos lanzada. Y Fernanda (Mackenna) había corrido en 55 bajo en Colombia. Versus los 56.5 segundos de Poulette".

"Lamentablemente, Poulette daba por hecho que al tener una mejor marca hace dos meses estaba segura en el equipo. Y no. Si a mí me pusieron como encargado de la posta era para tomar decisiones. Tenía que poner a las que estuvieron mejor en el momento y claramente Fernanda Mackenna estaba mejor que Poulette", agregó.

"No pensé que iban a ser tan crueles"

A la hora de detallar las repercusiones que tuvo su decisión señaló que fue presionada a raíz de esta. En ese sentido, aseguró que Cardoch "entrena con el jefe de área de velocidad en la Federación y Berdine Castillo entrena con el hijo del presidente de la Federación (Juan Luis Carter). Yo sabía que me estaba metiendo en las patas de los caballos, pero no sabía que iban a ser tan crueles para llamarme en ese momento para preguntar qué había hecho".

"El presidente ordenó que tenía que hacer un cambio y le dijo que no lo iba a sacar. Juan Luis Cárter me gritó 'te sacó' y ahí después me dijeron 'Chelo, cómo no te diste cuenta de que era un mafioso'. Después lo busco y veo que está acusado de apropiación de fondos en la Maratón de Santiago, injurias y calumnias. Yo fui inocente, buscando lo mejor para el equipo. Estábamos en unos Juegos Panamericanos y tienen que correr las que están mejor en el momento. No las que estaban mejor dos meses atrás", consignó Gajardo.

Dentro de las acusaciones lanzadas por Castillo, apareció Ximena Restrepo, madre de Martina Weil, quien participó de la prueba en cuestión y que ganó la medalla de oro en los 400 metros planos.

Al respecto, Castillo aseguró que "sin considerar el peso simbólico de su presencia y de sus palabras, gritó e insultó a técnicos de la Federación chilena, señalando a viva voz mi nombre y cuestionando mi presencia en el equipo. Exigió y presionó en todo momento, sin derecho o potestad alguna, que me sacaran del relevo 4x400. Hay múltiples testigos de estos hechos".

Abordando ese punto, Gajardo apeló que Restrepo llegó luego de los cuestionamientos que recibió por parte del entrenador de Cardoch por dejar a la atleta fuera.

"Ella (Restrepo) no podía entender cómo me podían estar pasando a llevar. Hay comentarios de que yo me deje influenciar por Ximena, pero la decisión la tomé yo solo. Lo mismo ocurre con la mamá de Fernanda Mackenna, vicepresidente del Comité Olímpico. Nada de eso. Por mis hijas que la decisión la tomé 100% por el equipo", apuntó.

Pero destacó que además desde la Federación también tuvieron malos tratos con él. "El presidente de la Federación Chilena de Atletismo me dijo por teléfono en ese momento 'te sacó del cargo'. Ahí vino el jefe técnico de la Federación, me pidió el papel de la inscripción e hizo el cambio. Fue una falta de respeto, me pasaron a llevar y pisotearon", añadió.

En cuanto a las críticas por la posible influencia que pudo haber tenido el excluir a Castillo antes de que esta se presentara a la prueba de los 800 metros, el entrenador se defendió diciendo que "yo tenía que hacer la inscripción del relevo una hora antes del cierre de la cámara de llamados. No tenía otra opción porque no sabía cómo iba a llegar Berdine".

"Ya había visto que no había tenido una buena clasificación en los 800 y la final la tenía una hora antes de los relevos. Y sabía que las otras dos opciones en el equipo estaban igual que ella. Y claramente Fernanda Mackenna es superior a Poulette por un segundo", complementó.

Sobre una eventual acción judicial contra la Federación, Gajardo aseveró que "voy a asesorarme y ver cómo lo hago".

