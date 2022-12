Hospital en el que está internado Pelé entrega detalles del estado de salud del exfutbolista

El Hospital Albert Eintein de Sao Paulo, donde está internado Pelé, entregó detalles sobre la situación de salud en la que se encuentra el exfutbolista brasileño.

Fue este mismo miércoles que se confirmó que Edson Arantes do Nascimento, de 89 años, había ingresado al centro asistencial de manera no programada.

A través de un comunicado, el hospital aseguró que Pelé "está en pleno control de las funciones vitales" y tiene una "condición clínica estable".

Cabe señalar que el exastro brasileño visita periódicamente el hospital para recibir quimioterapia como parte del tratamiento de un cáncer detectado en 2021.

Asimismo, 'O Rei' fue sometido el año pasado a una cirugía para la remoción de un tumor en el colon detectado en chequeos de rutina.

O boletim médico de Pelé, divulgado pelo Hospital Albert Einstein, informa que o Rei do Futebol passou por uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón.



Ele está estável, em pleno controle das funções vitais. pic.twitter.com/HLPIS9GP3I