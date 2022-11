Llanto Mundial: Estas son las figuras que se perderán por lesión la Copa del Mundo de Catar 2022

09 nov. 2022 - 17:52 hrs.

Pocos días quedan para arranque el Mundial de Catar 2022. A pesar de las polémicas en que se ha visto envuelto el anfitrión y las declaraciones del expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien catalogó como un "error" la designación de ese país para el desarrollo de la Copa del Mundo, el inicio del evento ya es un hecho y su puntapié inicial será el domingo 20 de noviembre.

Sin embargo, no deja de ser tema los grandes ausentes que tendrá la competición más importante del fútbol en su vigésima segunda edición.

Además de quienes no podrán estar por no haber podido clasificar con sus selecciones, como Mohamed Salah (Egipto), Arturo Vidal (Chile) y Erling Haaland (Noruega), por dar algunos ejemplos, están aquellos que han sido víctimas de lesiones en los últimos días.

Acá te dejamos algunos casos icónicos de los cracks que no podrán estar en Catar:

Sadio Mané

Sadio Mané (Senegal), lesionado el martes con el Bayern Múnich, será baja en el duelo de los bávaros el sábado ante el Schalke 04 y existen serias dudas sobre su participación en el Mundial 2022.

"Sadio Mané se lesionó en el extremo del peroné derecho durante la victoria del Bayern Múnich contra el Werder Bremen por 6-1. El ganador del premio a Jugador Africano del Año será baja para el partido contra el Schalke del sábado", explicó el Bayern Múnich en un comunicado.

"Se realizarán otras pruebas médicas en los próximos días. El Bayern está en contacto con el cuerpo médico de la Federación Senegalesa", añadió el club alemán.

La lesión de Sadio Mané llega a doce días del primer partido de Senegal en Catar 2022, programado para el 21 de noviembre ante Países Bajos.

A pesar de que no existe confirmación de que será baja para el combinado de Senegal, el medio francés L'Equipe lo da como un hecho.

Reece James

El defensa lateral inglés del Chelsea, Reece James, anunció este miércoles que no podrá participar en el Mundial de Catar 2022 (20 noviembre-18 diciembre), por la lesión que sufrió en una rodilla a mediados de octubre.

"Devastado", escribió el jugador en el inicio de un mensaje en su cuenta de Twitter, con el que oficializó la noticia, en la víspera de que Inglaterra anuncie la lista definitiva de convocados para el Mundial.

Steven Zuber

Otro que no estará en el Mundial 2022 es Steven Zuber (AEK Atenas), que brilló en Rusia-2018 con un gol ante Brasil y en la última Eurocopa con cuatro asistencias. Sin embargo, el jugador está lesionado en la zona abdominal "y no está al 100%", según constató el seleccionador en una visita, por lo que no podrá defender los colores de Suiza.

Tampoco fue incluido en la lista de los helvéticos Kevin Mbabu, sin muchos minutos en el Fulham.

Giovani Lo Celso

El volante argentino, Giovani Lo Celso, pieza importante de la selección Albiceleste, se perderá el Mundial de Catar 2022 al no recuperarse de una lesión, informaron este martes los medios locales Olé y TyC Sports.

Sin un parte médico oficial aún que confirme esta información, un desprendimiento muscular en el muslo derecho obligará a que Lo Celso, de 26 años y jugador de Villarreal de España, se someta a una intervención quirúrgica, según ambos medios.

Ronald Araujo

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, dejó entrever este lunes que todavía no hay una decisión tomada sobre si el central uruguayo Ronald Araujo, que se operó de un tendón en el muslo derecho, podrá estar con Uruguay en el Mundial de Catar.

"Se verá con las sensaciones que él tenga, al final el jugador es el que manda un poco, si te dice que está bien es porque siente su cuerpo así, y cuando te dice que está mal es porque está mal", dijo Xavi.

Dusan Vlahovic

El atacante internacional serbio Dusan Vlahovic, víctima de una pubalgia a finales de octubre, no fue convocado este domingo con la Juventus para el gran duelo ante el Inter de Milán en la decimotercera jornada de la Serie A, a dos semanas del Mundial de Catar 2022.

Vlahovic, de 22 años y joven estrella de la selección de Serbia, no ha jugado desde el desplazamiento en la Liga de Campeones contra el Benfica (derrota turinesa 4-3) a finales de octubre y ha sido baja en los tres últimos partidos de los 'bianconeri'.

Paul Pogba y N'Golo Kante

Los que sufrirán bajas por partida doble son los franceses. Los campeones defensores de la Copa del Mundo deberán salir a defender la corona sin dos de sus piezas rutilantes: Paul Pogba y N'Golo Kante.

Mientras el primero debió pasar por el quirófano para intervenir un menisco que lo dejaría fuera del Mundial, el mediocampista del Chelsea deberá estar alejado de la actividad por un retroceso en la recuperación de sus isquiotibiales.

Sergi Roberto

El futbolista español también tendrá que mirar desde afuera el desarrollo del Mundial. Esto luego de haberse luxado el hombro. El hombre del Barcelona se perderá no solo la cita mundialista, sino que también lo que queda de año con los culés.