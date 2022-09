Desde el castigo más duro hasta dar con responsables: U. de Chile y U. Católica reaccionan ante hecho de violencia

28 sept. 2022 - 20:20 hrs.

¿Qué pasó?

Mediante un comunicado de prensa, Universidad de Chile manifestó su repudio a la agresión sufrida por su arquero Martín Parra en el clásico universitario disputado en Valparaíso. Además, desde la institución Laica aseguran que exigirán las máximas sanciones posibles para Universidad Católica.

Un hecho inaceptable

"El fútbol chileno ha sido testigo de un hecho de la mayor gravedad. Nuestro arquero, Martín Parra, fue afectado severamente por el lanzamiento de fuegos de artificio a la cancha por parte de la barra de Universidad Católica. Producto de estas acciones impresentables y que no se pueden tolerar, Martín debió ser trasladado a un centro de atención médica para ser atendido de urgencia por un trauma acústico severo", narrán desde el cuadro Laico.

"Como Club, lo primero que queremos apuntar es que nuestra principal preocupación ahora es el estado de salud de nuestro arquero, para tranquilidad de su familia, compañeros de equipo y cuerpo técnico, quienes se han visto notoriamente golpeados por este hecho inaceptable", agregaron.

Incidente a cinco minutos de iniciado el partido

"El incidente provocado cuando apenas corrían cinco minutos de partido demuestra que este compromiso no debió ser autorizado con público, gracias a una decisión generada por la acción legal realizada por la dirigencia de Cruzados", añadieron.

"Como Club esperamos el máximo rigor de las autoridades con los organizadores del partido. No puede haber espacio para que este tipo de acciones finalmente terminen “ayudando” al local con la finalización del partido cuando el marcador está a favor de ellos. La señal desde la Federación debe ser clara y rotunda, para frenar de una vez espectáculos tan tristes como el que se vio en Valparaíso. No puede haber espacio para dudas. Exigimos el castigo más duro estipulado en las bases del torneo, deportivo e institucional", sentenciaron.

"Esperamos que Cruzados entregue todos los antecedentes para identificar a quienes actuaron de manera cobarde desde la galería. Nosotros nos sumaremos a toda acción legal que asegure una sanción contra estas personas", finalizaron.

Católica condena los hechos de violencia

Por su parte, la sociedad anónima controladora del club pre cordillerano, Cruzados SADP, manifestó su repudio mediante un comunicado de prensa.

"Estamos frente a un día muy triste. Como Cruzados repudiamos enérgicamente lo que ocurrió esta tarde en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Queremos solidarizar con el jugador de Universidad de Chile, Martín Parra y su familia. Esperamos que se recupere prontamente y lo tengamos de vuelta en las canchas", señalaron.

"Estamos frente a un hecho criminal y cobarde que no tiene dobles interpretaciones. Como institución estamos cansados de que este tipo de personas se hagan llamar hinchas, ya que no lo son y perjudican a toda una institución. Son simplemente delincuentes que no les importan nuestros colores y menos lo que ocurre dentro de la cancha", aseguraron.

"Vamos a agotar las instancias para buscar a los responsables y llevarlos a la justicia", agregaron.

Dos detenidos

El Coronel Gustavo Peralta, del Personal de Control de Orden Público comunicó la detención de dos personas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Uno de ellos sería el autor de la activación de los fuego de artificio y el otro portaba esos elementos, "teniendo 20 bengalas o fuegos artificiales en su poder", aseguró.