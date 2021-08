Tokio 2020: EEUU retiene el dominio del medallero olímpico ante China

¿Qué pasó?

En una batalla que se prolongó hasta horas antes de la ceremonia de clausura del domingo, Estados Unidos mantuvo el dominio del medallero olímpico ante China en los Juegos de Tokio 2020, mientras el anfitrión Japón y Brasil batieron sus récords históricos.

Estados Unidos finalizó en la primera plaza del medallero del Comité Olímpico Internacional (COI) con 39 oros y un total de 113 medallas (41 de plata y 33 de bronce), por 38 oros y 88 medallas (32-18) de su rival asiático.

La victoria del equipo de voleibol femenino de Estados Unidos frente a Brasil rompió el empate con China en el número de metales dorados.

Sin el impulso de algunas de sus figuras más emblemáticas, la delegación norteamericana perdió fuelle en Japón respecto a los 46 oros que sumó tanto en Río de Janeiro 2016 (121 medallas en total) como en Beijing 2008 (104).

En sus primeros Juegos sin el legendario Michael Phelps en el último cuarto de siglo, los oros de la natación estadounidense cayeron de los 16 de Río de Janeiro a los 11 de Tokio mientras los de atletismo bajaron de 13 a 7.

China, en cambio, se elevó desde los 26 oros y 70 medallas en total que se embolsó en Río de Janeiro 2016.

Los saltos de Japón y Gran Bretaña

El anfitrión Japón, aunque no contó con el apoyo de sus aficionados por la pandemia de coronavirus, dio también un gran salto desde los 12 oros (41 medallas en total) de Río de Janeiro 2016 hasta los 27 (58) de sus Juegos, donde se quedó con la tercera plaza.

Gran Bretaña se aupó en el último momento al cuarto lugar de Tokio 2020 con 22 oros, cinco menos que en Río de Janeiro, y 65 medallas en total.

An unbelievable race from defending champion Jason Kenny earns him gold in the men's keirin at #Tokyo2020!



It's a SEVENTH career Olympic gold overall.@UCI_Track #CyclingTrack @TeamGB pic.twitter.com/0llNk2tFkQ — Olympics (@Olympics) August 8, 2021

Los deportistas rusos, que compitieron bajo el nombre del Comité Olímpico Ruso (ROC) por la sanción al país por dopaje, acabaron en la quinta plaza con 20 oros (70 en total).

#ROC’s Mariya Lasitskene is the women’s high jump champion. She leaps to the #Gold#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @WorldAthletics | #Athletics pic.twitter.com/GTM6Xp6V6S — Olympics (@Olympics) August 7, 2021

Los 10 primeros puestos los completaron Australia (17 oros), que en la antesala de estos Juegos recibió el encargo de organizar los Juegos de 2032 en Brisbane, seguido de cuatro países europeos: Holanda (10), Alemania (10), Italia (10) y Francia (9).

España se mantuvo en 17 medallas, pero sus tres oros bajaron desde los siete de Río de Janeiro, descendiendo del 13º al 22º lugar de la tabla.

Brasil bate su récord

El primer país latinoamericano en la clasificación olímpica fue Brasil, en el decimosegundo lugar.

Si en Río de Janeiro dejaron en casa 19 medallas (7-6-6), en Tokio capturaron un récord de 21 (7-6-8), disfrutando de momentos estelares como el oro y la plata de Rebeca Andrade en gimnasia o el triunfo en el fútbol masculino.

🇧🇷🥇 BICAMPEÕES 🥇🇧🇷



Brasil venció 2-1 a España y consiguió su segunda medalla de oro consecutiva en el fútbol masculino de los #JuegosOlímpicos. 👏#Tokio2020 #UnitedByEmotion@timebrasil @fifacom_es pic.twitter.com/FbBThukpmo — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) August 7, 2021

Cuba (14º lugar) también obtuvo siete oros, la mayor cifra desde los nueve de Atenas 2004, y un total de 15 medallas.

Cuatro de los siete metales dorados fueron conquistados en el ring de boxeo, mientras en el tapiz de la lucha grecorromana Mijaín López entró en el olimpo de los Juegos con su cuarto oro consecutivo.

Ecuador (37º lugar) tuvo también una memorable actuación al hacerse con dos oros en ciclismo y halterofilia, cuando en toda su historia olímpica únicamente contaba con uno, y sumar también una plata.

¡Felicitaciones, Ecuador! 🇪🇨#Tokyo2020 is the most successful Games in Ecuadorian history! #UnitedByEmotion



🥇 - Richard Carapaz

🥇 - Neisi Patricia Dajomes Barrera

🥈 - Tamara Yajaira Salazar Arce pic.twitter.com/meIeHscryl — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 2, 2021

Venezuela (46º) logró el tercer oro de su historia con la prodigiosa Yulimar Rojas en triple salto y alcanzó también tres platas, y Puerto Rico (63º) también sumó un reluciente oro con Jasmine Camacho-Quinn en los 100 metros vallas.

Aunque no subieron a lo alto del podio, otros países latinoamericanos también consiguieron medallas, como Colombia (cuatro platas y un bronce), Argentina (una plata y dos bronces) y México (cuatro bronces).

