EEUU gana 3-0 a Brasil y es campeón olímpico de vóleibol femenino por primera vez

La selección estadounidense de vóleibol femenino se proclamó campeona olímpica por primera vez en su historia tras vencer claramente a Brasil por 3-0, este domingo en el Ariake Arena de Tokio.

Revisa cómo va el medallero olímpico

Brasil, que aspiraba a un tercer oro olímpico tras los de Beijing 2008 y Londres 2012, tiene que conformarse con una plata que sirve para olvidar la decepción de Río de Janeiro 2016, cuando cayó sorpresivamente en cuartos de final.

Lideradas por su trío estelar, Andrea Drews (15 puntos), Michelle Bartsch-Hackley (14) y la capitana Jordan Larson (12), las estadounidenses fueron superiores en todo momento, tanto en el remate como en la defensa, ante unas brasileñas que solo pudieron igualar fuerzas al comienzo del tercer set.

For the first time ever, the #USA women have won Olympic gold in the women's volleyball tournament!#Tokyo2020 @VolleyballWorld @TeamUSA pic.twitter.com/bGBUC5KCri