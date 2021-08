Canadá, Gran Bretaña y EEUU se llevan últimos oros en el ciclismo

¿Qué pasó?

La canadiense Kelsey Mitchell, el británico Jason Kenny y la estadounidense Jennifer Valente se colgaron las medallas de oro en las tres últimas pruebas olímpicas celebradas este domingo en el velódromo de Izu, en las afueras de Tokio.

Revisa cómo va el medallero olímpico

Mitchell se proclamó campeona olímpica del esprint individual, la prueba reina del ciclismo en pista, batiendo en la final a la ucraniana Olena Starikova en dos mangas.

El bronce fue para Lee Wai Sze, de Hong Kong, tras ganar a la alemana Emma Hinze, que antes de los Juegos era la gran favorita al título en esta disciplina.

A sus 33 años, Kenny ganó la 7ª medalla olímpica de su carrera, conservando el título en la prueba de keirin logrado en Río de Janeiro 2016.

Kenny se impuso al malasio Mohd Azizulhasni Awang y al neerlandés Harrie Lavreysen, vigente campeón del mundo de la especialidad.

Doble campeón olímpico del esprint individual (Londres 2012 y Río de Janeiro 2016), triple medallista de oro por equipos (Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016), el británico fue eliminado en los cuartos de final de la prueba de velocidad el pasado jueves por Lavreysen.

An unbelievable race from defending champion Jason Kenny earns him gold in the men's keirin at #Tokyo2020!



It's a SEVENTH career Olympic gold overall.@UCI_Track #CyclingTrack @TeamGB pic.twitter.com/0llNk2tFkQ — Olympics (@Olympics) August 8, 2021

El viernes, su esposa Laura Trott-Kenny, ganó la prueba americana haciendo pareja con Katie Archibald, sumando su quinta medalla de oro olímpica.

Finalmente, en la última final disputada en el velódromo en Tokio 2020, la estadounidense Valente conquistó el oro, que sumó al bronce en la persecución por equipos, superando a la japonesa Yumi Kajihara y a la holandesa Kirsten Wild.

En el velódromo, fue Gran Bretaña el país que más medallas obtuvo con 7 en total, aunque empatada a títulos con Holanda, ambos países con 3, aunque los británicos lograron una medalla más que los neerlandeses.

Son también los dos países que han dominado las pruebas de ciclismo en Tokio 2020 con un total de 12 medallas para cada país entre la carretera, la mountainbike, la pista, el BMX Racing y el BMX Freestyle.

Ver cobertura completa

Todo sobre Team Chile