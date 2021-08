Bulgaria dio el batacazo en la gimnasia rítmica por equipos derrotando a Rusia

Bulgaria conquistó este domingo la prueba por equipos de gimnasia rítmica de los Juegos Olímpicos de 2020, superando a Rusia, gran favorita y ya derrotada la víspera en la prueba individual.

Rusia, compitiendo bajo bandera neutral, se va de Tokio 2020 con apenas dos medallas de plata en la gimnasia rítmica.

Las búlgaras consiguieron un total de 92,100 puntos tras las dos rotaciones y superaron así a las rusas (90,700 puntos) y a las italianas (87,700 puntos).

Rusia había ganado siempre esta prueba por equipos desde 2000, por lo que llevaba cinco títulos olímpicos consecutivos.

#BUL are Olympic champions for the first time in the #RhythmicGymnastics group all-around!@gymnastics pic.twitter.com/pUEk5SWmBb