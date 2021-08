Ecuador fue la gran sorpresa latinoamericana en Tokio 2020

Ecuador, que estuvo privado de cosechar medallas olímpicas por 13 años, se consagró en Tokio 2020 para emerger hasta los grandes de Latinoamérica en esos Juegos con dos de oro y una de plata, pero también dejó ver la falta de apoyo a deportistas.

"Hay una gran riqueza de esfuerzo individual detrás de estos resultados, tan extraordinarios", expresó a la AFP el exmarchista Jefferson Pérez, quien consiguió las primeras preseas olímpicas para su país en los 20 km: oro en Atlanta 1996 y plata en Beijing 2008.

Entre cuestionamientos por la desatención estatal a los atletas, la nación se bañó de gloria con las doradas del ciclista de ruta Richard Carapaz y la pesista Neisi Dajomes (76 kg), y la plateada de la también halterista Tamara Salazar (87 kg).

En el medallero de Tokio 2020 aparece detrás de las potencias Brasil y Cuba, pero por encima de México, Colombia y Venezuela, dominadores de la región en el histórico de las olimpiadas.

"He sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país", sentenció Carapaz, quien se convirtió en el único pedalista del mundo en subir al podio olímpico, del Giro de Italia (primero en 2019), la Vuelta a España (segundo en 2020) y el Tour de Francia (tercero en 2021), las principales competencias del ciclismo de ruta.

Ecuador también obtuvo diplomas olímpicos, reservados para los ocho mejores, con Alfredo Campo (quinto en BMX), Angie Palacios (sexta en pesas, 64 kg), Luisa Valverde (octava en lucha, 53 kg) y Lucía Yépez (lucha, 50 kg).

"Es necesaria una transformación del sistema deportivo nacional", expresó por teléfono a la AFP el ministro ecuatoriano del Deporte, Sebastián Palacios, quien acompañó a la delegación de 48 deportistas en la cita olímpica.

