Tokio 2020: atleta keniana Jepchirchir dio la sorpresa al ganar el maratón femenino

La keniana Peres Jepchirchir se proclamó este viernes campeona olímpica del maratón femenino de Tokio 2020, superando a su compatriota y favorita al oro Brigid Kosgei, que se quedó con la presea de plata.

Jepchirchir, de 27 años, se impuso con un tiempo de 2 horas, 27 minutos y 20 segundos con 16 segundos de ventaja sobre Kosgei.

"Estoy muy feliz porque hemos ganado para Kenia. Primera y segunda. Muchas gracias a Dios. Estoy feliz por mi familia y por Kenia, mi país", comentó la triunfadora del día.

Para Kosgei, los dos primeros puestos para Kenia este sábado también fueron una gran noticia.

"Estoy muy contenta por haber representado a mi país por primera vez (en unos Juegos Olímpicos). Quiero dar las gracias a Kenia, a mis fans, a mi entrenador y a mis compañeros de entrenamiento. Hemos ganado oro y plata. Felicidades a mi amiga (Peres Jepchirchir) por haber ganado el oro", dijo con deportividad.

La medalla de bronce fue para la estadounidense Molly Seidel, que entró a 26 segundos de la ganadora.

