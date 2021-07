Un Djokovic "agotado física y mentalmente" se marcha de Tokio 2020 sin medallas

Llegó a Tokio como una de las estrellas de los Juegos Olímpicos, pero el tenista serbio Novak Djokovic se marchará de la capital japonesa sin medallas, después de dejar escapar este sábado las dos oportunidades que tenía de ganar bronces, en singles y en el dobles mixto.

Tras perder contra el español Pablo Carreño el partido por el bronce en el torneo individual, la organización del torneo anunció que era baja para el duelo del doble mixto, junto a su compatriota Nina Stojanovic, también por subir al tercer escalón del podio.

"Estoy agotado física y mentalmente"

"Lamento no haber podido ganar una medalla para mi país", declaró Djokovic en zona mixta, antes incluso de que se anunciase su baja para el mixto, pero el serbio ya dio pistas de que no estaba en condiciones.

"Ni ayer (viernes en la derrota en semifinales contra Alexander Zverev) ni hoy pude dar mi nivel de tenis. Estoy agotado física y mentalmente, pero por supuesto que no me arrepiento de haber venido a los Juegos", explicó.

"No creo en las casualidades de la vida. Las cosas pasan por alguna razón. En mi carrera ya he tenido derrotas dolorosas en los Juegos y en grandes torneos y eso me ha hecho más fuerte en todos los aspectos", añadió el serbio, quien aseguró que seguirá "luchando por mi país en París (2024)".

Djokovic insistió en el aspecto físico, fundamental en un torneo que se jugó con mucho calor y humedad. "Di todo lo que tenía en la cancha, que tampoco era mucho, pero creo que las consecuencias físicas no crearán problemas para el US Open, aunque por el momento no lo sé".

Si gana el torneo neoyorquino, Djokovic cerraría la temporada quedándose con los cuatro Grand Slam del año tras haberse impuesto ya en Australia, Roland Garros y Wimbledon.

Lesión en el hombro

Minutos después de comparecer ante los periodistas, la organización del torneo anunció su baja para el mixto alegando problemas físicos: "Novak Djokovic se retira del encuentro por la medalla de bronce del dobles mixto debido a una lesión en el hombro", anunció la Federación Internacional en sus redes sociales.

Los australianos "Ashleigh Barty y John Peers obtienen la victoria frente a Djokovic y Nina Stojanovic y ganan la medalla de bronce para Australia", añadió la ITF.

Djokovic, que disputó este sábado contra Carreño su noveno partido en una semana y su séptimo desde el miércoles, perdió contra el español por 6-4, 6-7 (6/8) y 6-3 en dos horas y 47 minutos de juego.

