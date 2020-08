View this post on Instagram

⚽📌 El 14 del cuadro albo aseveró que está en perfecto estado físico para el retorno del fútbol chileno y expresó su deseo de dar que hablar de cara al próximo desafío de @colocolooficial. 📍Los albos chocan este sábado 29 de agosto ante @wanderersoficial a las 13:30 horas en el Estadio Monumental.