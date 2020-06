¿Qué pasó?

El pasado 7 de febrero de este año, el 12° Juzgado de Garantía de Santiago formalizó al otrora futbolista Luis Núñez, como autor de los delitos de homicidio y lesiones ocurridos en 2018, por lo que fue procesado y actualmente se encuentra en prisión en la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago.

El exjugador generó un amplio operativo policial para su captura, ya que fue arrestado en Cochabamba, Bolivia, luego de encontrarse prófugo desde octubre de ese mismo año, cuando se decretó una orden de detención en su contra.

A la fecha, Núñez, que jugó en Universidad Católica, Magallanes y Unión San Felipe, entre otros equipos, es visitado por su hijo, Bryan Núñez, quien milita en Deportes Linares y quien contó detalles de la estadía de su padre en la cárcel.

Ex futbolista Luis Núñez fue detenido en Bolivia

“Está estresado y asustado”

El joven delantero aseveró que Luis Núñez no lo está pasando nada de bien en la cárcel, ya que apunta que es inocente en el caso de homicidio ocurrido en octubre de 2018 en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín.

"Está estresado, está complicado. No lo está pasando bien porque dice que lo están culpando de algo que no hizo. Él me dice que es inocente. Sí estaba y como cómplice también le puede caer una pena, pero ya lleva mucho tiempo encerrado y aún no pasada nada", comenzó relatando Bryan Núñez al diario La Tercera.

Sobre el lugar en que permanece confinado, el jugador de Linares admitió que “está en una celda muy chica, solo. El patio también es súper chico y no comparte con nadie. Tiene muy poco rato al día para poder darse una vuelta. No se puede ir a ver. Solo tiene 10 minutos para hablar los martes con nosotros. Lo hace a través de un teléfono que le pasan adentro”.

“Quiere demostrar que es inocente”

Consultado porque estuvo prófugo de la justicia durante 16 meses en Bolivia, su hijo apuntó que no tenía conocimiento de los pasos de su padre y sólo afirmó que “preferí alejarme porque no quería meterme en problemas. Él siempre lo supo”.

En cuanto a la pelea que tuvo el exfutbolista en el Módulo 2 de la Cárcel Santiago 1, donde fue apuñalado, Bryan Núñez aseveró que “no me ha comentado. No hemos hablado de eso. Solo supe que tuvo unos atados, pero no más que eso”.

En cuanto a los riesgos sobre la pandemia de coronavirus, afirmó que “está asustado. Él tiene acceso a una tele y de repente ve todo lo que pasa. Están complicados porque los gendarmes son los que llegan infectados".

Al cierre de sus dichos, el hijo de Luis Núñez expresó que “mi padre está aburrido, está cansado, dice que no hizo nada. Lo único que quiere es que sea el juicio para demostrar que es inocente”.

(*) La nota informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.