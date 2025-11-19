Sence ofrece ocho nuevos cursos gratuitos sobre minería: Revisa cuáles son y cómo acceder

19 nov. 2025 - 17:00 hrs.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), en alianza estratégica con MineClass —Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) especializado en el sector minero en Latinoamérica— anunció la incorporación de ocho nuevos cursos en línea, totalmente gratuitos y con cupos ilimitados disponibles a nivel nacional.

Esta iniciativa amplía significativamente la oferta del “Programa Cursos en Línea” de Sence, que ya ha acumulado más de 1.865.000 inscripciones desde su implementación.

Nuevos Cursos Disponibles

Los ocho cursos que se incorporan a la plataforma de Sence son:

Planificación Minera Subterránea Planificación Estratégica del Negocio Minero Minería a Cielo Abierto Geología General Minería para No Mineros Economía de Minerales Emprende en Minería Gestión de Proyectos Mineros

Esta diversidad de ofertas permite que tanto profesionales del sector como personas sin experiencia previa en minería accedan a formación especializada y de calidad.

Requisitos y cómo postular

Para acceder a cualquiera de estos cursos, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser de nacionalidad chilena

Tener 18 años o más

Contar con RUT y ClaveÚnica

El proceso de inscripción es simple y directo:

Ingresar al sitio web (pincha aquí) Acceder a través del buscador “Elige tu curso” Hacer clic en el curso de interés Finalizar el registro utilizando RUN y Clave Única

Una vez completado el registro, el curso se inicia de manera inmediata, permitiendo que cada estudiante avance a su propio ritmo, según confirman desde Sence.

