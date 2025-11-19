Sence ofrece ocho nuevos cursos gratuitos sobre minería: Revisa cuáles son y cómo acceder
- Por Cristian Latorre
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), en alianza estratégica con MineClass —Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) especializado en el sector minero en Latinoamérica— anunció la incorporación de ocho nuevos cursos en línea, totalmente gratuitos y con cupos ilimitados disponibles a nivel nacional.
Esta iniciativa amplía significativamente la oferta del “Programa Cursos en Línea” de Sence, que ya ha acumulado más de 1.865.000 inscripciones desde su implementación.
Nuevos Cursos Disponibles
- Planificación Minera Subterránea
- Planificación Estratégica del Negocio Minero
- Minería a Cielo Abierto
- Geología General
- Minería para No Mineros
- Economía de Minerales
- Emprende en Minería
- Gestión de Proyectos Mineros
Esta diversidad de ofertas permite que tanto profesionales del sector como personas sin experiencia previa en minería accedan a formación especializada y de calidad.
Requisitos y cómo postular
Para acceder a cualquiera de estos cursos, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser de nacionalidad chilena
- Tener 18 años o más
- Contar con RUT y ClaveÚnica
El proceso de inscripción es simple y directo:
- Ingresar al sitio web (pincha aquí)
- Acceder a través del buscador “Elige tu curso”
- Hacer clic en el curso de interés
- Finalizar el registro utilizando RUN y Clave Única
Una vez completado el registro, el curso se inicia de manera inmediata, permitiendo que cada estudiante avance a su propio ritmo, según confirman desde Sence.
