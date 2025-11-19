Se acerca el pago del Bono Trabajo Mujer: ¿Quiénes lo reciben?

19 nov. 2025 - 15:00 hrs.

Se acerca la fecha de pago de noviembre del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), un beneficio económico postulable fundamental para mujeres trabajadoras y jefas de hogar en situación de vulnerabilidad.

El pago de noviembre está programado para el viernes 28 de noviembre, conforme al calendario oficial del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Este bono ofrece la flexibilidad de ser recibido de forma mensual o anual, según la preferencia de cada beneficiaria.

¿Quiénes reciben el Bono Trabajo Mujer?

El BTM es un beneficio económico administrado por Sence, dirigido a mujeres trabajadoras dependientes e independientes, así como a jefas de hogar de las familias más vulnerables del país que reúnan los requisitos establecidos. El objetivo es fortalecer la inserción laboral y la autonomía económica de las mujeres chilenas.

Trabajadoras Dependientes:

Las mujeres trabajadoras dependientes, regidas por el Código del Trabajo, deben cumplir con los siguientes criterios:

Tener entre 25 y 59 años de edad (hasta 59 años con 11 meses).

(hasta 59 años con 11 meses). Pertenecer al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH).

según el Registro Social de Hogares (RSH). Acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que percibas el bono.

en que percibas el bono. Para 2025, si recibes pagos provisionales mensuales , demostrar una remuneración bruta inferior a $662.348 mensuales.

, demostrar una remuneración bruta inferior a $662.348 mensuales. Estar al día en el pago de cotizaciones previsionales y de salud en el período en que se concede el bono.

en el período en que se concede el bono. No trabajar en una institución del Estado ni en empresas con participación pública superior al 50%.

ni en empresas con participación pública superior al 50%. No registrar solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven.

Además, los empleadores y empleadoras de las trabajadoras dependientes también pueden ser beneficiarios del programa.

Trabajadoras Independientes:

Las trabajadoras independientes deben cumplir con requisitos similares pero con consideraciones específicas:

Tener entre 25 y 59 años de edad (hasta 59 años con 11 meses).

(hasta 59 años con 11 meses). Pertenecer al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH).

según el Registro Social de Hogares (RSH). Acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que se concede el bono.

en que se concede el bono. Demostrar que el pago de cotizaciones previsionales y de salud se encuentran al día durante el año calendario en que se concede el bono.

durante el año calendario en que se concede el bono. Acreditar rentas a través del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año calendario en que se solicita el beneficio.

¿Cuál es el monto?

Las beneficiarias reciben un pago mensual de hasta $44.157, cuyo monto puede variar según la renta mensual percibida:

Renta mensual igual o inferior a $294.377: se puede recibir desde $1 a $44.157 (a mayor renta, el monto aumenta).

(a mayor renta, el monto aumenta). Renta mensual superior a $294.377 e igual o inferior a $367.971: se puede recibir un monto cercano a los $44.157.

Renta mensual superior a $367.971 e inferior a $662.348: se puede recibir un monto entre $44.157 y $1 (a mayor renta, el monto disminuye).

El programa ofrece flexibilidad en la forma de recibir el beneficio. Se pueden acceder a adelantos mensuales (Pago Mensual), que corresponden a anticipos del pago anual equivalentes al 75% del total del beneficio.

El 25% restante se paga en el pago anual, momento en que se realiza la reliquidación —es decir, el proceso de cálculo anual del beneficio que ajusta el monto según la renta efectiva percibida.

Cómo Postular al BTM

Para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer, debes:

1. Ingresar al sitio web del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) con tu ClaveÚnica (pincha aquí).

2. Completar los datos solicitados en el formulario de postulación.

3. Enviar tu solicitud.

Recibirás una respuesta en un plazo de 90 días corridos desde el día de la postulación, la que será comunicada a través de correo electrónico, mensaje de texto o carta certificada.

