¿Te gustaría trabajar en Fantasilandia? Revisa los empleos disponibles y cómo postular
- Por Cristian Latorre
Fantasilandia, uno de los parques de diversiones más emblemáticos del país, tiene disponible una amplia convocatoria laboral para quienes quieran integrarse a su equipo de trabajo. Las vacantes abarcan diversas áreas, desde mantenimiento hasta entretenimiento, con opciones de jornada completa y parcial.
La compañía se posiciona como una organización comprometida con “ser la empresa líder en entretención de América Latina, entregando seguridad y calidad de servicio que supere las expectativas de nuestros visitantes, aumentando así el valor de la Compañía de forma sostenida en el tiempo”.
Las oportunidades laborales ofrecen modalidades part time y full time, diseñadas para adaptarse a la disponibilidad horaria de cada postulante.
¿Qué busca Fantasilandia?
La convocatoria incluye los siguientes cargos:
- Mantenedor Eléctrico (Full Time)
- Ayudante de Cocina - Fines de Semana y Festivos (Part Time)
- Técnico Operador Mantenedor (Full Time)
- Actores y Actrices para Castillo Encantado Temporada Alta - Vacaciones de Verano 2026 (Full Time)
- Guardia de Seguridad 4x4 Noche - San Bernardo (Plazo Fijo)
- Cajeros (Full Time - Plazo Fijo)
- Ayudante de Cocina (Full Time)
- Reponedor - Barback (Plazo Fijo)
- Captador (Full Time)
- Reponedor (Full Time)
- Entre otras posiciones disponibles en diversas áreas del parque.
¿Cómo postular?
¿Estás sin empleo o quieres cambiarte de trabajo? Los interesados deben acceder a la plataforma oficial de reclutamiento de Fantasilandia (pinchando aquí), donde encontrarán información detallada sobre:
- Requisitos específicos de cada cargo.
- Etapas del proceso de selección.
- Beneficios asociados al puesto.
- Sistema de postulación en línea.
La postulación se realiza a través del sistema “Aira”. Los candidatos pueden ingresar mediante correo electrónico y contraseña, crear un nuevo registro, o acceder directamente utilizando sus cuentas de Google o Facebook para agilizar el proceso.
