¿Te gustaría trabajar en Fantasilandia? Revisa los empleos disponibles y cómo postular

Fantasilandia, uno de los parques de diversiones más emblemáticos del país, tiene disponible una amplia convocatoria laboral para quienes quieran integrarse a su equipo de trabajo. Las vacantes abarcan diversas áreas, desde mantenimiento hasta entretenimiento, con opciones de jornada completa y parcial.

La compañía se posiciona como una organización comprometida con “ser la empresa líder en entretención de América Latina, entregando seguridad y calidad de servicio que supere las expectativas de nuestros visitantes, aumentando así el valor de la Compañía de forma sostenida en el tiempo”.

Las oportunidades laborales ofrecen modalidades part time y full time, diseñadas para adaptarse a la disponibilidad horaria de cada postulante.

¿Qué busca Fantasilandia?

La convocatoria incluye los siguientes cargos:

  • Mantenedor Eléctrico (Full Time)
  • Ayudante de Cocina - Fines de Semana y Festivos (Part Time)
  • Técnico Operador Mantenedor (Full Time)
  • Actores y Actrices para Castillo Encantado Temporada Alta - Vacaciones de Verano 2026 (Full Time)
  • Guardia de Seguridad 4x4 Noche - San Bernardo (Plazo Fijo)
  • Cajeros (Full Time - Plazo Fijo)
  • Ayudante de Cocina (Full Time)
  • Reponedor - Barback (Plazo Fijo)
  • Captador (Full Time)
  • Reponedor (Full Time)
  • Entre otras posiciones disponibles en diversas áreas del parque.

¿Cómo postular?

¿Estás sin empleo o quieres cambiarte de trabajo? Los interesados deben acceder a la plataforma oficial de reclutamiento de Fantasilandia (pinchando aquí), donde encontrarán información detallada sobre:

  1. Requisitos específicos de cada cargo.
  2. Etapas del proceso de selección.
  3. Beneficios asociados al puesto.
  4. Sistema de postulación en línea.

La postulación se realiza a través del sistema “Aira”. Los candidatos pueden ingresar mediante correo electrónico y contraseña, crear un nuevo registro, o acceder directamente utilizando sus cuentas de Google o Facebook para agilizar el proceso.

