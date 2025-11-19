¿Te gustaría trabajar en Fantasilandia? Revisa los empleos disponibles y cómo postular

19 nov. 2025 - 19:00 hrs.

Fantasilandia, uno de los parques de diversiones más emblemáticos del país, tiene disponible una amplia convocatoria laboral para quienes quieran integrarse a su equipo de trabajo. Las vacantes abarcan diversas áreas, desde mantenimiento hasta entretenimiento, con opciones de jornada completa y parcial.

La compañía se posiciona como una organización comprometida con “ser la empresa líder en entretención de América Latina, entregando seguridad y calidad de servicio que supere las expectativas de nuestros visitantes, aumentando así el valor de la Compañía de forma sostenida en el tiempo”.

Las oportunidades laborales ofrecen modalidades part time y full time, diseñadas para adaptarse a la disponibilidad horaria de cada postulante.

¿Qué busca Fantasilandia?

La convocatoria incluye los siguientes cargos:

Mantenedor Eléctrico (Full Time)

Ayudante de Cocina - Fines de Semana y Festivos (Part Time)

Técnico Operador Mantenedor (Full Time)

Actores y Actrices para Castillo Encantado Temporada Alta - Vacaciones de Verano 2026 (Full Time)

Guardia de Seguridad 4x4 Noche - San Bernardo (Plazo Fijo)

Cajeros (Full Time - Plazo Fijo)

Ayudante de Cocina (Full Time)

Reponedor - Barback (Plazo Fijo)

Captador (Full Time)

Reponedor (Full Time)

Entre otras posiciones disponibles en diversas áreas del parque.

¿Cómo postular?

¿Estás sin empleo o quieres cambiarte de trabajo? Los interesados deben acceder a la plataforma oficial de reclutamiento de Fantasilandia (pinchando aquí), donde encontrarán información detallada sobre:

Requisitos específicos de cada cargo. Etapas del proceso de selección. Beneficios asociados al puesto. Sistema de postulación en línea.

La postulación se realiza a través del sistema “Aira”. Los candidatos pueden ingresar mediante correo electrónico y contraseña, crear un nuevo registro, o acceder directamente utilizando sus cuentas de Google o Facebook para agilizar el proceso.

