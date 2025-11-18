Desde televisores hasta la PS5: Conoce qué productos tecnológicos estarán en oferta en el Black Friday de fin de mes

18 nov. 2025 - 17:00 hrs.

El Black Friday 2025 está a la vuelta de la esquina y se perfila como la oportunidad perfecta para adquirir esos productos que llevas tiempo esperando, especialmente dispositivos tecnológicos como televisores, celulares y la PlayStation 5 (PS5) de Sony.

Este año el evento destaca por su extensión de cuatro días y por comenzar en una fecha estratégica: justo cuando la mayoría de los trabajadores recibe el pago de sus remuneraciones.

Desde televisores hasta la PS5: ¿Qué productos estarán en oferta?

Uno de los productos más buscados en Internet es la PlayStation 5, que suele contar con rebajas y promociones durante el Black Friday. Actualmente, su precio ronda entre $300.000 y $550.000, según sus características.

Los televisores también son protagonistas. Las pantallas grandes de Samsung, LG o TCL suelen ser muy demandadas, con precios que van desde $100.000 hasta $700.000, dependiendo del modelo.

Los celulares son otro imperdible. Marcas como Samsung, Xiaomi y Apple ofrecen descuentos atractivos en varios modelos, que se esperan aún más bajos durante el evento.

Los relojes inteligentes (Smartwatch) también son una excelente opción pensando en Navidad. Garmin, Apple, Amazfit y Xiaomi lideran el mercado con modelos que van desde $100.000 hasta $800.000, según las prestaciones.

PlayStation 5

Para comparar precios, puedes visitar sitios especializados como Knasta, DescuentoOff, Descuentos Rata, SotoTodo y Coolebra.

¿Cuándo es el Black Friday 2025?

Este año el Black Friday tendrá una duración especial: cuatro días consecutivos, desde el viernes 28 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre. Será la 13ª edición del evento online organizado por Wide Latam, que reunirá a varias marcas reconocidas con atractivos descuentos.

Puedes revisar todas las marcas adheridas en BlackFriday.cl, donde también podrás filtrar por categorías si buscas productos específicos.

