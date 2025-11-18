Descuentos se extenderán por tres semanas: Cadena de supermercados se adelanta y lanza ofertas del Black Friday
- Por Lucas Figueroa
En cosa de semanas se realizará el Black Friday, un evento de ofertas en línea en que los consumidores podrán acceder a precios más bajos de lo habitual, lo que puede significar un ahorro importante de cara a la temporada navideña.
En concreto, la instancia organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) se realizará el viernes 28 de noviembre, hasta el lunes 1 de diciembre.
Pero son varias las marcas que empiezan a lanzar descuentos desde antes de que se le dé el puntapié inicial al Black Friday, entre ellos se encuentra una importante cadena de supermercados.Ir a la siguiente nota
El supermercado que adelantó las ofertas por el Black Friday
Se trata de Walmart, empresa que empezó a entregar descuentos "con una propuesta más amplia y anticipada que la habitual, extendiendo la campaña por tres semanas, hasta al 3 de diciembre, y combinando ofertas en tiendas Lider, kioskos con catálogo Marketplace, Lider App y Lider.cl".
"La propuesta apunta a que las familias puedan adelantar sus compras de Navidad y acceder a precios especiales en productos más allá del supermercado tradicional", agregan.
Bajo el concepto "The New Black – El Black nunca fue tan Lider", la compañía reforzará categorías que concentran gran parte de las compras navideñas y de fin de año: tecnología, línea blanca, telefonía, computación, electrodomésticos, muebles, mascotas, belleza, deco hogar y automóvil, además de alimentación. Entre los descuentos destacados se encuentran rebajas de hasta 40% en telefonía, TV y videojuegos, 50% en línea blanca, deportes y electrodomésticos, y 60% en dormitorio, muebles y belleza.
Otra de las ventajas es que esta iniciativa incluirá despachos gratis en compras sobre $30 mil y entregas en el mismo día o al día siguiente. De la misma forma, estos beneficios se suman al 6% de cashback pagando con la tarjeta Lider Bci, que además ofrecerá precios exclusivos en algunos productos, junto con 3 y 6 cuotas sin interés.
Leer más de