Descuentos se extenderán por tres semanas: Cadena de supermercados se adelanta y lanza ofertas del Black Friday

En cosa de semanas se realizará el Black Friday, un evento de ofertas en línea en que los consumidores podrán acceder a precios más bajos de lo habitual, lo que puede significar un ahorro importante de cara a la temporada navideña.

En concreto, la instancia organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) se realizará el viernes 28 de noviembre, hasta el lunes 1 de diciembre.

Pero son varias las marcas que empiezan a lanzar descuentos desde antes de que se le dé el puntapié inicial al Black Friday, entre ellos se encuentra una importante cadena de supermercados.

El supermercado que adelantó las ofertas por el Black Friday

Se trata de Walmart, empresa que empezó a entregar descuentos "con una propuesta más amplia y anticipada que la habitual, extendiendo la campaña por tres semanas, hasta al 3 de diciembre, y combinando ofertas en tiendas Lider, kioskos con catálogo Marketplace, Lider App y Lider.cl".

"La propuesta apunta a que las familias puedan adelantar sus compras de Navidad y acceder a precios especiales en productos más allá del supermercado tradicional", agregan.

Bajo el concepto "The New Black – El Black nunca fue tan Lider", la compañía reforzará categorías que concentran gran parte de las compras navideñas y de fin de año: tecnología, línea blanca, telefonía, computación, electrodomésticos, muebles, mascotas, belleza, deco hogar y automóvil, además de alimentación. Entre los descuentos destacados se encuentran rebajas de hasta 40% en telefonía, TV y videojuegos, 50% en línea blanca, deportes y electrodomésticos, y 60% en dormitorio, muebles y belleza.

Otra de las ventajas es que esta iniciativa incluirá despachos gratis en compras sobre $30 mil y entregas en el mismo día o al día siguiente. De la misma forma, estos beneficios se suman al 6% de cashback pagando con la tarjeta Lider Bci, que además ofrecerá precios exclusivos en algunos productos, junto con 3 y 6 cuotas sin interés.

