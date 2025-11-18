Sence lanza 49 cursos gratuitos para mejorar la empleabilidad: Cuáles son y cómo inscribirse
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) anunció el programa “Fórmate para el trabajo”, que incluye un Registro Especial con una amplia oferta de cursos gratuitos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad en ocho comunas de la Región Metropolitana.
El objetivo es mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso a trabajos de calidad, especialmente para quienes se desempeñan como trabajadores y trabajadoras independientes.
¿Cuáles son los cursos y quiénes pueden acceder?
El programa contempla 49 opciones de capacitación para habitantes de las comunas de San Joaquín, Santiago, Quinta Normal, Recoleta, Huechuraba, Maipú, Estación Central y La Granja.
Entre las capacitaciones disponibles se encuentran:
- Automatización industrial
- Cuidado y asistencia de enfermos y adultos mayores
- Carpintería en obra gruesa y terminaciones
- Cocina nacional e internacional
- Electricidad industrial (con certificación SEC, Clase D)
- Hotelería y turismo (con mención en inglés)
- Instalaciones eléctricas (con certificación SEC)
- Instalaciones sanitarias y de gas
- Panadería, pastelería y preparaciones saludables
- Soldadura
Además de la capacitación, los postulantes podrán acceder a apoyos económicos como:
- Subsidio de $4.000 por día asistido a clases.
- Subsidio de cuidados de $5.000 diarios para quienes tengan a cargo niños/as o personas enfermas.
- Subsidio de herramientas de $360.000 para cursos con salida independiente.
- Licencia habilitante, cuando el oficio lo requiera.
Pueden acceder a los cursos las personas que cuenten con 16 años cumplidos o más y pertenecer al 60% más vulnerable de la población, según Registro Social de Hogares (RSH).
¿Cómo inscribirse?
Para postular, ingresa al sitio web del Sence y elige tu curso de interés (pincha aquí). Luego, presiona en “Postular” e inicia sesión con tu ClaveÚnica, Clave Tributaria (SII) o clave de Sence.
Completa los datos solicitados y, si cumples con los requisitos, quedarás inscrito en la capacitación seleccionada.
