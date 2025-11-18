Sence lanza 49 cursos gratuitos para mejorar la empleabilidad: Cuáles son y cómo inscribirse

18 nov. 2025 - 11:00 hrs.

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) anunció el programa “Fórmate para el trabajo”, que incluye un Registro Especial con una amplia oferta de cursos gratuitos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad en ocho comunas de la Región Metropolitana.

El objetivo es mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso a trabajos de calidad, especialmente para quienes se desempeñan como trabajadores y trabajadoras independientes.

¿Cuáles son los cursos y quiénes pueden acceder?

El programa contempla 49 opciones de capacitación para habitantes de las comunas de San Joaquín, Santiago, Quinta Normal, Recoleta, Huechuraba, Maipú, Estación Central y La Granja.

Entre las capacitaciones disponibles se encuentran:

Automatización industrial

Cuidado y asistencia de enfermos y adultos mayores

Carpintería en obra gruesa y terminaciones

Cocina nacional e internacional

Electricidad industrial (con certificación SEC, Clase D)

Hotelería y turismo (con mención en inglés)

Instalaciones eléctricas (con certificación SEC)

Instalaciones sanitarias y de gas

Panadería, pastelería y preparaciones saludables

Soldadura

Además de la capacitación, los postulantes podrán acceder a apoyos económicos como:

Subsidio de $4.000 por día asistido a clases.

por día asistido a clases. Subsidio de cuidados de $5.000 diarios para quienes tengan a cargo niños/as o personas enfermas.

para quienes tengan a cargo niños/as o personas enfermas. Subsidio de herramientas de $360.000 para cursos con salida independiente.

para cursos con salida independiente. Licencia habilitante, cuando el oficio lo requiera.

Pueden acceder a los cursos las personas que cuenten con 16 años cumplidos o más y pertenecer al 60% más vulnerable de la población, según Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cómo inscribirse?

Para postular, ingresa al sitio web del Sence y elige tu curso de interés (pincha aquí). Luego, presiona en “Postular” e inicia sesión con tu ClaveÚnica, Clave Tributaria (SII) o clave de Sence.

Completa los datos solicitados y, si cumples con los requisitos, quedarás inscrito en la capacitación seleccionada.

Todo sobre Cursos